За властью, стволами и рублем: как живут силовики Кавказа

В середине мая в дагестанском городе Изербаш двое полицейских устроили настоящую дуэль на табельных пистолетах Макарова, в результате которой пострадал случайный прохожий. Мужчина попытался разнять стражей порядка — и получил пулю. В больницу попали и сами дуэлянты, ранившие друг друга. Подобные инциденты на Кавказе — не редкость: то местные силовики устроят свадебный «салют» из служебного оружия, то разрядят его в коллег, когда шумное застолье перерастет в ссору. В том, почему кавказские стражи порядка порой ведут себя хуже ковбоев из фильмов о Диком Западе, разбиралась «Лента.ру»

По закону гор

За несколько месяцев до скандальной полицейской дуэли кровавая драма с участием стража порядка разыгралась в селе Алхан-Юрт Урус-Мартановского района Чечни . Местный полицейский расстрелял местного же бизнесмена из табельного автомата: причиной расправы стала кровная месть. По данным СМИ, 27-летний младший сержант полиции Майрбек Ташаев подобрался к Mercedes-Benz, в котором сидел бизнесмен Апти Дутаев и буквально изрешетил его, выпустив 44 пули. Дутаев скончался в больнице.

После случившегося молодой полицейский не стал скрываться и написал явку с повинной. Он объяснил, что застрелил Дутаева из мести за двоюродного брата. Будто бы несколько лет назад между ним и бизнесменом возник конфликт, в ходе которого последний застрелил родственника. Расследование дела по каким-то причинам было закрыто, и Ташаев решил восстановить справедливость своими силами. Теперь уголовное дело расследуется в отношении самого полицейского.

Всего месяц спустя в Дагестане сержант полиции расстрелял из пистолета двоих человек, одним из которых оказался сержант Росгвардии: тела мужчин обнаружили в машине у села Герга Каякентского района республики. Сотрудника ППС задержали, а по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия») и 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

В ходе расследования выяснилось, что ни к каким вооруженным формированиям, преступным или террористическим группировкам стрелок не принадлежал. По предварительным данным источника в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа, полицейский расправился с двумя мужчинами, поскольку те вымогали у него деньги.

Последний аргумент

Впрочем, далеко не всегда при помощи табельного оружия стражи порядка на Кавказе решают действительно серьезные проблемы, такие как кровная месть или вымогательство. Нередко служебные пистолеты и автоматы идут в ход во время рядовых конфликтов. Так, в марте прошлого года несколько полицейских отдыхали в одном из кафе дагестанского города Кизилюрт . В какой-то момент между ними возник конфликт, быстро переросший в драку. После того, как сотруднику ДПС сломали челюсть, тот достал табельное оружие и разобрался с обидчиками. Одному он прострелил коленную чашечку, второму попал в живот, а третьему — в область паха.

В апреле того же 2017 года полицейский повздорил с сотрудником аэропорта Владикавказа Северная Осетия ). Конфликт между мужчинами быстро перерос в драку: в какой-то момент страж порядка схватился за табельное оружие и пять раз выстрелил в сторону потерпевшего. После этого стрелок скрылся — что, впрочем, не особо ему помогло. Вскоре его задержали, и уже в ближайшее время он предстанет перед судом за превышение полномочий.

В прошлом августе в Ингушетии у участкового произошел конфликт с сельским жителем, в ходе которого полицейский несколько раз выстрелил в оппонента. А годом ранее, в августе 2016-го, в Пятигорске полицейский, приехавший из Кабардино-Балкарии , подрался с прохожими из-за их «аморального поведения», а затем открыл стрельбу, ранив одного из оппонентов в живот.

Однако все это — далеко не предел. Можно вспомнить вопиющий случай июня 2013 года, когда в Дагестане во время свадебного застолья полицейский устроил «салют» из табельного оружия. Одна из пуль отрикошетила в его коллегу: ранение оказалось смертельным.

Везде как дома

Инциденты с кавказскими силовиками и их табельным оружием происходят не только в их родных регионах, но и в соседних. В связи с этим на Ставрополье несколько лет назад даже выдвигалась инициатива о создании специальной рабочей группы для предотвращения участившихся фактов нарушения общественного порядка вооруженными силовиками из кавказских республик. Поводом для этого послужили события в Пятигорске — пожалуй, самом «клубном» городе Кавказских Минеральных Вод.

— Инцидент произошел в одном из городских баров, — вспоминает ставропольский журналист Антон Чаблин. — Туда пришли отдыхать милиционеры из Чечни и на входе отказались сдать оружие. Между ними и охраной завязалась перепалка, на место даже приезжал начальник пятигорской тогда еще милиции.

По словам очевидцев тех событий, конфликт милиционеров и секьюрити не ограничился словами: между ними завязалась драка. В какой-то момент стражи порядка выхватили травматические пистолеты и устроили пальбу. Обошлось без жертв, но уладить конфликт удалось лишь при помощи бойцов ОМОН и милицейского начальства.

Подобный инцидент в 2010 году произошел на Кубани: несколько жителей Ингушетии, в том числе инспектор ДПС республиканского управления МВД , устроили погром в кафе «Кураж» в поселке Лазаревское. По версии следствия, нарушители танцевали на столах и стреляли из пистолетов в воздух. Затем, со слов очевидцев, вместе с другими отдыхающими избили местного жителя, который «плохо посмотрел на их автомобиль». В результате драки пострадали три человека. Суд признал погромщиков виновными в хулиганстве и побоях; они получили сроки от 2,4 до 2,7 лет лишения свободы в колонии общего режима

В 2011 году суд в Ростовской области отправил в колонию на полгода двух чеченских милиционеров за дебош в кафе Старочеркасска и наезд на автомобиле на донского милиционера. Осужденные, помимо прочего, приставляли пистолет к голове официантки и угрожали женщине убийством за отказ продать им спиртное.

За властью, стволами и рублем

Профессия сотрудника правоохранительных органов на Кавказе считается престижной — хотя бы потому, что человек одновременно наделяется властью и оружием. Так говорят местные журналисты и правозащитники. Но вот попасть в органы не так-то просто: в регионе процветает кумовство, берут либо своих, либо за вознаграждение. И молодой сотрудник, чьи родственники выложили крупную сумму за его трудоустройство, рассчитывает на покровительство руководства и, как следствие, — полную безнаказанность.

— Сейчас на Кавказе такая кадровая политика: откуда людей берут в органы — никого не интересует, — утверждает адвокат Дагир Хасавов. — Я постоянно слышу, что в органы идут через дачу взяток. Но если человек сам нарушил закон при трудоустройстве, разве он будет соблюдать его? Потому и другие люди там не считают полицейских честными: человек в форме для них представляет только определенную угрозу — вдруг что-то подкинет, наркотики или оружие.

В свою очередь дагестанский правозащитник Магомед Шамилов отмечает, что многие стремятся попасть в полицию из-за безработицы. В городах и особенно в селах мало рабочих мест для молодежи. Зато в органах сотрудникам гарантируется стабильный заработок — причем речь идет не только о зарплате.

— У нас сложилась такая система: опытных сотрудников увольняют за разные мелочи и берут на их места новых, разумеется, вовсе не бесплатно, — рассказывает Шамилов в беседе с «Лентой.ру». — Берут детей состоятельных родителей: банкиров, сотрудников администрации, депутатов. Это ни для кого не секрет, местная пресса даже публиковала статью с «таксами» — сколько стоят должности в МВД. Но никто из руководства на нее, понятно, не отреагировал.

В статье газеты «Черновик», о которой говорит Шамилов, приводятся следующие тарифы — от 350 до 500 тысяч рублей за рядовую должность. Цифры приводит ныне уволенный из органов экс-замначальника УВО МВД по республике, а ныне — общественник и главный эксперт по борьбе с коррупцией в Дагестане Салих Гаджиев.

— В Дербенте за рядовую должность могут просить 450-500 тысяч рублей, в Махачкале — 350-400 тысяч. Офицерские должности — чуть больше. Чтобы продлить срок службы, тоже нужно заплатить, — описывает ситуацию эксперт. — Один мой бывший подчиненный, у него сын с высшим образованием — рядовой полиции. Когда он пытался устроить своего сына участковым, то ему назвали сумму больше 200 тысяч рублей, для них непосильную. Я пытался им помочь, сделать так, чтобы молодой сотрудник мог работать без коррупционных заходов, но в силу разных причин не удалось.

Кавказ — дело тонкое

При всей коррупционной составляющей дисциплина в подразделениях силовых структур на Северном Кавказе нередко прямо-таки образцовая. По мнению многих специалистов, причины проблем с местными правоохранителями в местном менталитете, которому подвержены не только стражи порядка, но и практически все мужчины региона. С обычаем кровной мести не удавалось справиться даже в суровые советские годы. А эпоха «кавказских войн» конца XX века и вовсе свела на нет все эти многолетние усилия. Принцип кровной мести и стремление смыть обиду кровью — вот две самые серьезные проблемы, с которыми кавказские стражи порядка сталкиваются в собственных рядах.

— На традиции накладываются требования дисциплины, на корпоративную честь — клановые интересы, — объясняет в беседе с «Лентой.ру» подполковник Виктор Тетерин, офицер одной из спецслужб, много лет прослуживший в Северо-Кавказском регионе. — Поэтому руководителям силовых структур все время приходится ходить по очень тонкому льду, когда уклон в любую сторону может оказаться критическим. Особенно остро это чувствуется в последние месяцы, когда спецслужбы взялись за чистку коррупционеров в Дагестане, что не могло не привести к росту напряжения на Северном Кавказе.

Между тем, по словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах региона, если со служебной субординацией у сотрудников полиции все неплохо, то их поведение вне службы дает повод говорить о недостатках в воспитательной работе. К примеру, штатные психологи до сих пор используют формальные тесты двадцатилетней давности, а моральные качества и реальные проблемы стражей порядка никто толком не изучает. Плохо преподают полицейским и основы ответственного обращения с оружием.

Оружейный вопрос

Ни для кого не секрет, что на Кавказе отношение к оружию особое: это характерно для всех местных мужчин вообще, и полицейские — не исключение.

— В Осетии, например, есть поговорка: «Кинжал может понадобиться всего один раз в жизни, но носить его надо каждый день», — рассказывает подполковник Виктор Тетерин. — Даже в советское время здесь всегда крутилось много самого разнообразного оружия, и холодного, и огнестрельного, а за последние годы его только прибавилось. В цене — хорошие охотничьи ружья и карабины, но боевое оружие тоже присутствует почти в каждом доме, хотя это и не афишируют. Раньше поговорки и песни посвящали кинжалам, сегодня — пистолетам, особенно ТТ.

По словам Тетерина, на особенности менталитета наложились кровавые события лихих 90-х. Тогда выросло целое поколение, с молоком матери впитавшее особое отношение ко всему стреляющему. Потом некоторые из этих молодых людей пошли в полицию: эта работа считается на Кавказе смертельно опасной, а потому табельные «стволы» местные стражи порядка не сдают по окончании дежурства, в отличие от полицейских из других регионов.

— На Кавказе силовики круглосуточно вооружены из-за высокого риска нападения, — объясняет в беседе с «Лентой.ру» источник в правоохранительных органах региона. — Боевики находятся на шаг впереди и могут совершить налет неожиданно и в любое время. Причем напасть могут не только на служебные объекты, но и проследить за сотрудником по дороге к дому, поэтому оружие нужно иметь всегда, жизненно необходимо. Без него тебя сразу убьют.

Мало того, что кавказские полицейские вооружены круглосуточно. По всей России полицейским, которые задействованы в охране общественного порядка и несут службу на улице — будь то участковые, оперативники или патрульные ДПС — выдают пистолеты Макарова. В Дагестане, помимо пистолетов, всем полицейским вплоть до участковых выдают автоматы Калашникова.

Это — вынужденная мера: по статистике, только с 2010 по 2015 год на Северном Кавказе были убиты 875 силовиков. При этом, по словам правозащитников, погибших гораздо больше, и за последние годы счет идет на тысячи человек. Учитывая специфику региона, понятно, что те, кто охраняет там закон, будут вооружены до зубов днем и ночью. Однако в свете последних «дуэлей» и перестрелок правоохранителям на Кавказе, похоже, не помешал бы ликбез по правилам использования табельного оружия, которое почему-то раз за разом применяется не по назначению.

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В МВД России, комментируя поведение своих сотрудников на Северном Кавказе, рассказали, что предупреждение и пресечение правонарушений является приоритетом в деятельности ведомства.