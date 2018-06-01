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В России подорожает такси из-за нового закона 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
В России подорожает такси из-за нового законаСегодня в России вступил в силу закон, запрещающий вести любую, связанную с управлением автомобилем предпринимательскую деятельность иностранцам, не имеющим российского водительского удостоверения.
Изначально закон должен был заработать в России ровно год назад (с 1 июня 2017 года). Но затем на процедуру обмена водительских прав иностранцам дали еще год.
До 1 июня 2018 года всем, работающим в такси, в компаниях-перевозчиках и на маршрутных рейсах иностранцам в обязательном порядке необходимо было получить российские права.
Для обмена иностранных водительских прав на российские необходимо сдать сразу три экзамена: один теоретический и два практических.
Сегодня все, не имеющие российские права иностранцы, которые работают в службах такси, по сути, остались без работы.
Как результат, во многих городах России, а особенно в столице, возник резкий дефицит на такси. Иностранцы без российского водительского удостоверения попросту не решились садиться «за баранку», поскольку это прямое нарушение вступившего в силу закона.
А следом вполне логично подскочили и цены. Примерно на 30 — 40% в зависимости от наглости перевозчика. Повысили цены как небольшие частные службы-такси, так и популярные сервисы с многомиллионным оборотом. За работу нового закона платить будем мы с вами. Зато у ГИБДД работы уж точно прибавилось.
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