В России подорожает такси из-за нового закона

России подорожает такси из-за нового законаСегодня в России вступил в силу закон, запрещающий вести любую, связанную с управлением автомобилем предпринимательскую деятельность иностранцам, не имеющим российского водительского удостоверения.

Изначально закон должен был заработать в России ровно год назад (с 1 июня 2017 года). Но затем на процедуру обмена водительских прав иностранцам дали еще год.

До 1 июня 2018 года всем, работающим в такси, в компаниях-перевозчиках и на маршрутных рейсах иностранцам в обязательном порядке необходимо было получить российские права.

Для обмена иностранных водительских прав на российские необходимо сдать сразу три экзамена: один теоретический и два практических.

Сегодня все, не имеющие российские права иностранцы, которые работают в службах такси, по сути, остались без работы.

Как результат, во многих городах России, а особенно в столице, возник резкий дефицит на такси. Иностранцы без российского водительского удостоверения попросту не решились садиться «за баранку», поскольку это прямое нарушение вступившего в силу закона.