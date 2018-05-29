Почему в команде умеренного Пашиняна оказалось столько русофобов

Большинство из них вскормлены фондом Сороса

Забавно наблюдать реакцию российского экспертного сообщества на события в Армении . Те же самые политологи, которые еще вчера осуждали госпереворот на Украине , сегодня дружно заговорили, что аналогичные события в Ереване — это совсем не Майдан. И вообще, Армению и умом не понять, и аршином общим не измерить. Она вся такая пророссийская, и протесты прошли мирно, никого не убили. Поэтому Москва может спать спокойно: ее интересам смена власти в Ереване никак не угрожает.

Москва, конечно, может спать спокойно и видеть сны… Только она рискует однажды проснуться в совсем иной геополитической реальности. Да, революция в Армении отличается от революции на Украине хотя бы тем, что она прошла мирно. Но и «цветная революция» в Грузии прошла абсолютно бескровно. И Шеварднадзе ушел в отставку вроде бы совершенно добровольно. Правда, под давлением улицы. Но в целом грузинская революция может по праву называться «бархатной».

Многие армянские и российские эксперты сегодня стараются представить нового премьер-министра Никола Пашиняна если не пророссийским, своим в доску парнем, то, по крайней мере, прагматиком, который прекрасно понимает, что Армении от России никуда не деться. И поэтому он во внешней политике обязательно будет проводить прежний курс на стратегическое партнерство с РФ. Об этом заявлял и сам Пашинян во время встречи с российским президентом 14 мая в Сочи

Сегодня об этом мало кто помнит, но после прихода к власти Михаил Саакашвили свой первый визит нанес в Москву, где сначала перед большой аудиторией, а затем и во время личной встречи с Путиным клялся свято хранить традиции российско-грузинской дружбы. Чем это закончилось, все мы хорошо помним.

Поэтому на месте российских политиков я сначала посмотрела бы на дела Пашиняна. И уже есть на что смотреть. Новый кабинет министров сформирован, произведены и другие важные назначения. Так кто же вошел в команду нового главы Армении?

Например, министр труда и социальных вопросов Мане Тандилян, избранная в парламент в составе блока «Елк». Получила образование в Американском университете Армении, где окончила отделение менеджмента. С 2009 года работала финансовым директором в американской компании «Синопсис Армения».

Министр образования и науки Араик Арутюнян . В его послужном списке — работа в грантовой организации «Хельсинкская ассоциация», с 2014 года — в Transparency International. В РФ эта организация признана «иностранным агентом».

Новый глава Совета безопасности Армен Григорян в той же Transparency International занимал должность координатора избирательных программ. Хорошо известно, что Transparency International финансируется фондом Сороса, который в Армении, как и в других странах, работает против России.

Начальником Службы государственного контроля стал еще один интересный персонаж — Давид Санасарян . В прошлом он состоял в прозападной партии «Наследие», лидером которой является американец армянского происхождения Раффи Ованнисян . В Армении у Санасаряна устойчивая репутация русофоба: он регулярно принимал участие в антироссийских акциях у посольства РФ в Ереване, требуя вывода российской военной базы.

Важнейшую должность министра обороны Армении занял экс-министр по чрезвычайным ситуациям Давид Тоноян. Человек с исключительно яркой биографией: с 1998 года «занимал различные должности при союзном командовании операциями НАТО ». С 2004 по 2007 год работал представителем ВС Армении в НАТО. Накануне «бархатной революции» в Армении на ряде российских сайтов, связанных со спецслужбами, утверждалось, что Тоноян во время работы в НАТО, в 2005 году, был завербован американскими спецслужбами, после чего его карьера резко пошла вверх. Называлось и имя его куратора: сотрудник военного атташата США майор Эрик Ларсен . Утверждалось также, что нынешний министр является координатором проекта создания в Армении сети американских биолабораторий, которые уже «успешно» трудятся в Грузии и Украине, работая, по некоторым данным, над созданием биологического оружия.

Пожалуй, самым скандальным стало назначение на должность заместителя министра диаспоры Бабкена Тер-Григоряна, уроженца славного города Парижа, юные годы которого прошли в США. Там же он и получил образование. В Армении Тер-Григорян был координатором программ фонда Сороса, работал в Transparency International и организации HALO Trust, которая занимается разминированием в различных «горячих точках» планеты. Российские спецслужбы обвиняли эту организацию в шпионаже. Однако Тер-Григорян больше прославился фотографией, на которой он держит плакат с матерной руганью в адрес Путина. Хорошее начало отношений с лидером страны, которая, как заявляет Пашинян, является стратегическим партнером Армении.

Возглавить работу над новым Избирательным кодексом Армении Пашинян поручил координатору НПО «Союз информированных граждан» Даниелю Иоаннисяну. Работу данной организации финансируют фонд Сороса и ряд других американских фондов, таких как Национальный фонд по поддержке демократии (NED), известный своей «спонсорской помощью» «цветным революциям» в Грузии, Украине и других странах, в результате которых к власти пришли антироссийские силы. НПО Иоаннисяна проводила активную работу против участия Армении в Евразийском экономическом союзе и за более тесную интеграцию с ЕС

Прекрасная команда и, главное, для выстраивания партнерских отношений с главным геополитическим союзником Армении — Россией — очень подходящая.