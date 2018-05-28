Пять причин отправиться в высокогорную Имеретию

Грузия открывает для туристов новые маршруты. О некоторых из них не знают даже местные жители. Например, высокогорная Имеретия, где можно окунуться в мир без гаджетов и насладиться красотой природы, прокатиться на канатном подъемнике и увидеть единственный в Грузии сохранившийся паровоз, а еще побывать на фестивале сыра. Обо всем этом узнайте в программе «Пять причин».

Новый сезон — новые маршруты. Туристам, которые собираются в Грузию, скучать не придется. Помимо традиционных экскурсий по Тбилиси , путешествий по причерноморской Аджарии и винодельческой Кахетии, составлены новые интересные маршруты. Для того, чтобы открыть для себя неизведанную Грузию, необходимо отправиться в высокогорную Имеретию, которая расположена в западной части Грузии.

Причины первая. Окунуться в мир без гаджетов

В горах Имеретии есть населенные пункты, где до сих пор сохранилось исключительно натуральное хозяйство. Нет ни магазинов, ни рынка, ни ярмарок. Местные жители не признают современных технологий и не нуждаются в них. Так живет имеретинское село Хани, расположенное на высоте 777 метров над уровнем моря. «Хани» в переводе с грузинского означает время. С первых минут пребывания здесь создается такое впечатление, что время остановилось.

Этот населенный пункта отличают деревянные дома. Таких строений, пожалуй, в Грузии уже нигде не встретить. Местные жители объясняют это просто: в горах все должно быть натуральным — и жилище, и еда. Спускаться с гор за продуктами им не нужно — все свое. «Здесь очень благодатная земля, — говорит местный житель Гоча Гелхвиидзе. — Выращиваем овощи, фрукты, даже виноград. У всех есть домашние животные, птица. Поэтому у нас практически никто не болеет, даже старики».

Днем здесь тепло, но когда заходит солнце, температура может опускаться ниже нуля даже весной. Однако туристам замерзнуть не дадут: согреют тело теплом домашнего очага, а душу песней. Местные жители постепенно привыкают к тому, что их край становится привлекательным для туристов. Поэтому готовы часами общаться с гостями. Рассказывать о местных достопримечательностях, красоте гор и традициях. «Здесь и дома — экспонаты, и дворы — музеи под открытым небом, — говорит путешественница Анна Микадзе. — А люди — прирожденные гиды. Я получила огромное удовольствие от общения: здесь я это встретила впервые, хотя объездила всю Грузию».

Для того, чтобы в Хани было много гостей, селу необходима дорога и транспорт. Так говорят старейшины. Единственный автобус, который совершал рейс Хани-Багдади (это райцентр), вышел из строя 15 лет назад, поэтому для того, чтобы добраться до села, необходимо пройти путь пешком, либо преодолеть его на внедорожнике. Однако красота и экзотика края того стоят.

Причина вторая. Сделать уникальные фотографии

Сюда стоит подняться хотя бы ради фотоснимков. Высота — 2500 метров над уровнем моря. Со стен старой крепости открывается потрясающий вид на Имеретинскую равнину. От красоты захватывает дух. «Эта крепость имеет необычное название „Приходи и посмотри“, — говорит фотограф Гога Чанадири. — Дело в том, что ее построил князь для своей невесты. Она долго не решалась выйти за него замуж, боясь гнева своего отца. И тогда жених на руках поднял свою возлюбленную на эту высоту, и подарил ей эту крепость».

Этот край — вообще богат преданиями. Одно из них гласит: кто, не оступившись, пройдет по подвесному мостику над пропастью с закрытыми глазами, на всю жизнь получит бесстрашие. У некоторых получается с первого раза. И в награду, как в сказке, перед вами открывается древняя пещера. Озеро Надежды, где каждый может поймать свою золотую рыбку, 40-метровый Кацхский столп, где много лет жили монахи-отшельники и футуристическая канатная дорога в городе Чиатура , — это тоже пункты интереснейшего туристического маршрута. Кстати, покататься на канатке, вагончики которой стали прообразами летающего пепелаца в культовом фильме Георгия Данелии Резо Габриадзе «Кин— дза— дза!» — это еще одна причина отправиться в Имеретию.

Причина третья. Увидеть Воздушную Венецию

Грузинская Чиатура — город с самым большим в мире количеством подъемников, которые используют как бесплатный общественный транспорт. Это место все еще пронизано духом советской эпохи. Поэтому добро пожаловать, любители индустриального туризма! До развала Союза на этой территории, где находятся огромные запасы руды и марганца, кипела жизнь. Почти все взрослое население работало на рудниках. Теперь добыча сведена к минимума, но некоторые шахты продолжают работать.

«До обнаружения месторождений марганца здесь было лишь небольшое селение Квирила, — в честь реки, на берегах которой оно и располагалось, — рассказывает историк Нуну Зазанашвили. — В 1879 году шахты дали первую руду, а уже в 1895 году для вывоза сырья сюда протянули железную дорогу. На месте деревни появился рабочий городок. Население Чиатуры не превышало пяти тысяч человек, зато доля в мировом экспорте марганца в начале XX века перевалила за 50%».

Марганец — основной компонент для выплавки стали. Таким образом, больше половины мирового объема стали отливалось с помощью грузинской руды. С 1921 года Советская власть не жалела средств на развитие инфраструктуры. А «рай на земле» для трудящихся периода сталинской эпохи предусматривал создание всех условий для образования и отдыха. Дома культуры, санатории и лечебницы находились в двух шагах от предприятий.

«Пик развития Чиатуры пришелся на 60-е годы прошлого столетия, — рассказывает экскурсовод Дареджан Мачитидзе. — Тогда здесь осуществлялись грандиозные по тем временам проекты: канатные дороги, узкоколейки, строительство сложнейших инженерных сооружений. В нашем музее по крупицам собрано все, что касается истории края, того, как он развивался. Увы, но многое осталось в прошлом».

Единственное, что осталось неизменным с советских времен в Чиатуре — канатная дорога. Именно поэтому Чиатуру называют еще «Воздушной Венецией». Протяженность линий составляет более шести километров. На сегодняшний день из 25 пассажирских линий действующими являются 16. Остальные были законсервированы из соображений безопасности. И вот сигнал предупреждает о том, что вы отправляетесь в путь. На всякий случай вагончик канатки оборудован телефоном — для связи с механиком, ответственным за безопасность. Правда, в эпоху сотовой связи и сенсорных смартфонов такой аппарат лучше хранить в музее техники прошлого века.

Причина четвертая. Увидеть единственный сохранившийся в Грузии паровоз

В горах Имеретии можно найти транспорт и постарше. В самом неожиданном месте, на дороге, ведущей в населенный пункт Шорапани , на пьедестале, словно призрак, стоит древний паровоз. Оказывается, здесь когда-то проходила железная дорога. Сейчас она в ущелье. Полотно перенесли на нижнюю террасу Рикотского перевала. Теперь поезда идут параллельно автодорожной магистрали. А этот красавец так и остался на небольшом отрезке узкой колеи.

Говорят, что этот паровоз привезли сюда из Марселя в конце XIX века. Он возил вагоны с рудой из Чиатуры в морской порт Поти . А после того, как в 60-х годах прошлого столетия узкоколейку разобрали, старичок остался не у дел. Охотники за легкой наживой пытались сдать паровоз в металлолом. Однако жители села Шорапани его спасли.

«Да, в 90— х годах, когда по всей стране была разруха, охотились за всем, в том числе и за станками, и за рельсами, и, конечно же, за таким добром, — говорит профессор тбилисского университета Георгий Двалашвили. — Весит он десятки тонн, поэтому навар мог получится солидный по тем временам. Однако местным жителям удалось его спрятать, а позже ему построили платформу».

Причина пятая. Посетить кутаисский фестиваль сыра

Имеретинский сыр — это основа основ для большинства сортов грузинского сыра. Поэтому где же проводить фестиваль, если не в столице Имеретии — городе Кутаиси . На небольшой городской площади собрались сыроделы со всех уголков Грузии.

Традиция традицией, но сыровары готовы на эксперименты. Сыровар Ирма Ансиани привезла сванский сыр с приправами под масляным маринадом. «Здесь черный перец, паприка, мята и еще наши горные травы. Все это в постном масле придает сыру необычный аромат», — говорит она.

А это уже культовый сыр из региона Самцхе — Джавахети: чечили со сливками из взбитой сметаны. Рядом дамбал-хачо — сыр с плесенью. А еще сулугуни с медом, цитрусами и сухофруктами. «Я пока три сорта попробовала. Очень интересно. У нас в Латвии таких сыров нет», — говорит туристка из Латвии Лига Авота-Крауфе.

Участников фестиваля интересует все — от секретов приготовления до времени созревания. А так же то, как сорт сыра сочетается с традиционными грузинскими блюдами и напитками. «Я сам из Мегрелии. У нас без сыра никуда, — говорит гость фестиваля Михаил Цирдава. — Это и мегрельсткие хачапури, и эларджи, и мамалыга. Все делается из сулгуни».

Но сыр — не только начинка для хачапури и популярный десерт. Умелые руки и фантазия — все, что необходимо для приготовления сырного торта. «Этот торт — сырная симфония, — говорит организатор фестиваля Анна Микадзе. — Мы его готовили полтора дня. Здесь около тридцати сортов сыра. А самое главное — крем из настоящего „надуги“ — грузинского творога».

Есть и сувениры из сыра: фигурки, игрушки и даже абажур. Все это ручная работа. Безделушки можно взять с собой на память о путешествии по Имеретии. Правда, удержаться от соблазна съесть их будет очень сложно.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ