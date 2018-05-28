В Южной Осетии отмечают годовщину образования МИД республики 

ЦХИНВАЛ, 28 мая — Sputnik. Глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев выступил с поздравлением в честь 26-й годовщины со Дня образования министерства иностранных дел и Дня дипломатического работника республики. Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой МИД РЮО.
"На протяжении многих лет каждый из вас своим ежедневным трудом вносит существенный вклад в развитие и укрепление международного статуса нашего государства, в защиту интересов Южной Осетии. Вы с большой ответственностью подходите к возложенным на вас обязательствам, профессионально и своевременно решая поставленные задачи", — говорится в поздравлении.
Особо отметил Медоев в обращении ветеранов службы, которые являются примером и ориентиром для новых поколений дипломатов Южной Осетии.
Министр также пожелал дипломатическим работникам республики мира, добра, здоровья и больших успехов в работе.