В Южной Осетии отмечают годовщину образования МИД республики

"На протяжении многих лет каждый из вас своим ежедневным трудом вносит существенный вклад в развитие и укрепление международного статуса нашего государства, в защиту интересов Южной Осетии. Вы с большой ответственностью подходите к возложенным на вас обязательствам, профессионально и своевременно решая поставленные задачи", — говорится в поздравлении.

Особо отметил Медоев в обращении ветеранов службы, которые являются примером и ориентиром для новых поколений дипломатов Южной Осетии.

Министр также пожелал дипломатическим работникам республики мира, добра, здоровья и больших успехов в работе.