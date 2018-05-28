Как в Тбилиси отметили День независимости Грузии 

В минувшую пятницу, 26 мая, Грузия отметила один самых важных государственных праздников — День независимости страны и 100-летие со дня основания Первой Демократической Республики.
По случаю праздника в Тбилиси прибыло беспрецедентное число зарубежных гостей высокого уровня, в том числе президенты европейских стран Даля Грибаускайте, Анджей Дуда, Андрей Киска, Раймондс Вейонис, Саули Ниинисте, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, а также президент Армении Армен Саргсян. Торжества в грузинской столице начались с церемонии присяги. Сразу после ее завершения к новобранцам обратился президент Грузии Георгий Маргвелашвили.
«Соотечественники, поздравляю вас со столетием восстановления независимости Грузии. Поздравляю вас, солдаты вооруженных сил. Поздравляю вас потому, что вы никогда не опускали меча и флага наших предков. Сегодня вы гордо служите родине как внутри страны, так и посредством участия в международных миссиях. Я отдаю честь вашим соратникам, которые отдали жизнь за родину», — отметил Маргвелашвили.
Грузинский премьер Георгий Квирикашвили, в свою очередь, напомнил об усилиях великих государственных деятелей, основавших Первую Демократическую республику.
«Наш главный национальный праздник — День независимости в этом году особенный, поскольку мы отмечаем 100 лет со дня создания Первой Демократической республики. В истории каждой нации существуют дни и минуты, которые определяют их будущее и судьбу. Именно такой день настал в Грузии ровно 100 лет назад. В тот день грузинская нация отчаянно боролась за свободу и исправила великую несправедливость, которая стала препятствием на историческом пути развития Грузии. Этот день стал логическим результатом развития истории, вечной национальной энергии и величайших усилий многих поколений», — указал он.
После церемонии гости высокого ранга посетили театрализованное представление в Национальном дворце учащейся молодежи, где в 1918 году было объявлено о независимости Грузии. Актеры с точностью до минуты воссоздали события столетней давности.
Позднее гости приняли участие в круглом столе конференции «Сотрудничество для благополучия — стратегия будущего столетия», который прошел в здании грузинского парламента.
Тысячи жителей Тбилиси и гостей грузинской столицы вышли на проспект Руставели, где под открытым небом весь день проходили многочисленные праздничные мероприятия, посвященные Дню независимости Грузии. Там участники празднеств посетили выставку-ярмарку продукции грузинских предпринимателей, тбилисский рынок 1920-х годов, фестиваль цветов, лабиринт из растений, а также исторические и познавательные выставки, открытые кафе и кинотеатры. Кроме того, тбилисцы и гости столицы понаблюдали за спортивными состязаниями и костюмированными представлениями.
Завершился праздник на площади Революции роз гала-концертом «От величия к свободе». Лучшие композиторы, дирижеры и музыканты рассказали 100-летнюю историю страны на языке музыки.
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