Как в Тбилиси отметили День независимости Грузии

В минувшую пятницу, 26 мая, Грузия отметила один самых важных государственных праздников — День независимости страны и 100-летие со дня основания Первой Демократической Республики

«Соотечественники, поздравляю вас со столетием восстановления независимости Грузии. Поздравляю вас, солдаты вооруженных сил. Поздравляю вас потому, что вы никогда не опускали меча и флага наших предков. Сегодня вы гордо служите родине как внутри страны, так и посредством участия в международных миссиях. Я отдаю честь вашим соратникам, которые отдали жизнь за родину», — отметил Маргвелашвили.

Грузинский премьер Георгий Квирикашвили , в свою очередь, напомнил об усилиях великих государственных деятелей, основавших Первую Демократическую республику.

«Наш главный национальный праздник — День независимости в этом году особенный, поскольку мы отмечаем 100 лет со дня создания Первой Демократической республики. В истории каждой нации существуют дни и минуты, которые определяют их будущее и судьбу. Именно такой день настал в Грузии ровно 100 лет назад. В тот день грузинская нация отчаянно боролась за свободу и исправила великую несправедливость, которая стала препятствием на историческом пути развития Грузии. Этот день стал логическим результатом развития истории, вечной национальной энергии и величайших усилий многих поколений», — указал он.

После церемонии гости высокого ранга посетили театрализованное представление в Национальном дворце учащейся молодежи, где в 1918 году было объявлено о независимости Грузии. Актеры с точностью до минуты воссоздали события столетней давности.

Позднее гости приняли участие в круглом столе конференции «Сотрудничество для благополучия — стратегия будущего столетия», который прошел в здании грузинского парламента.

Тысячи жителей Тбилиси и гостей грузинской столицы вышли на проспект Руставели, где под открытым небом весь день проходили многочисленные праздничные мероприятия, посвященные Дню независимости Грузии. Там участники празднеств посетили выставку-ярмарку продукции грузинских предпринимателей, тбилисский рынок 1920-х годов, фестиваль цветов, лабиринт из растений, а также исторические и познавательные выставки, открытые кафе и кинотеатры. Кроме того, тбилисцы и гости столицы понаблюдали за спортивными состязаниями и костюмированными представлениями.

Завершился праздник на площади Революции роз гала-концертом «От величия к свободе». Лучшие композиторы, дирижеры и музыканты рассказали 100-летнюю историю страны на языке музыки.

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