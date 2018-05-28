В погранслужбе РФ рассказали о ситуации на границе Южной Осетии с Грузией

"Оба этих участка на основании соответствующих международных договоров охраняются российскими пограничниками. Сохраняются предпосылки к нарушениям режима границы, риски провокаций", — сказал он.

Кулишов отметил, что действия российских пограничников обеспечивают стабильность на приграничных с Грузией территориях в Южной Осетии и Абхазии , несмотря на сложную обстановку на границах этих государств.

"В то же время, благодаря последовательным действиям российских пограничников по поддержанию административно-правовых режимов, установленных на этих границах, обстановка на приграничных с Грузией территориях Абхазии и Южной Осетии остается стабильной", — сказал он.