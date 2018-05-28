В погранслужбе РФ рассказали о ситуации на границе Южной Осетии с Грузией 

ЦХИНВАЛ, 28 мая — Sputnik. На границе Южной Осетии и Грузии наблюдается стабильная ситуация, несмотря на сохранение предпосылок к нарушению погранрежима, сообщает РИА Новости. Об это рассказал заместитель директора ФСБ России, руководитель погранслужбы генерал армии Владимир Кулишов в интервью агентству в преддверии 100-летия российской пограничной службы, отмечаемого в понедельник.
"Оба этих участка на основании соответствующих международных договоров охраняются российскими пограничниками. Сохраняются предпосылки к нарушениям режима границы, риски провокаций", — сказал он.
Кулишов отметил, что действия российских пограничников обеспечивают стабильность на приграничных с Грузией территориях в Южной Осетии и Абхазии, несмотря на сложную обстановку на границах этих государств.
"В то же время, благодаря последовательным действиям российских пограничников по поддержанию административно-правовых режимов, установленных на этих границах, обстановка на приграничных с Грузией территориях Абхазии и Южной Осетии остается стабильной", — сказал он.
Руководитель погранслужбы добавил, что для поддержания стабильности на границах, проводятся регулярные встречи представителей Абхазии, Южной Осетии и Грузии при участии России, ОБСЕ и Мониторинговой миссии Европейского союза.