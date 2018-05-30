В Нефтеюганске увековечат память детей, погибших в ДТП на югорской трассе

Родителям детей, погибших в аварии на югорской трассе в 2016 году, представили эскизы мемориала, посвященного юным спортсменам. Сейчас разработано три проекта, из которых предстоит выбрать окночательный вариант мемориала, сообщает окружная телерадиокомпания «Югра».

В ходе встречи с представителя органов окружной власти также обсудили строительство центра акробатики. Сейчас ведется проектирование спорткомплекса.

Игорь Губкин. «Это состоящий из трех блоков спортивный комплекс. Средний блок — административно-бытовой модуль с раздевалками, с административными помещениями. Другая часть этого модуля — это как раз зона легкоатлетического манежа, универсального, некой площадки внутри, которая может быть трансформирована, где можно будет устраивать соревнования высокого уровня», — отметил директор Департамента физической культуры и спорта Югры

Говоря о реабилитации детей, пострадавших в том ДТП, уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова отметила, что помощь им оказывается в ведущих клиниках федеральных центров.