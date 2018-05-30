В Нефтеюганске увековечат память детей, погибших в ДТП на югорской трассе 

Родителям детей, погибших в аварии на югорской трассе в 2016 году, представили эскизы мемориала, посвященного юным спортсменам. Сейчас разработано три проекта, из которых предстоит выбрать окночательный вариант мемориала, сообщает окружная телерадиокомпания «Югра».
В ходе встречи с представителя органов окружной власти также обсудили строительство центра акробатики. Сейчас ведется проектирование спорткомплекса.
«Это состоящий из трех блоков спортивный комплекс. Средний блок — административно-бытовой модуль с раздевалками, с административными помещениями. Другая часть этого модуля — это как раз зона легкоатлетического манежа, универсального, некой площадки внутри, которая может быть трансформирована, где можно будет устраивать соревнования высокого уровня», — отметил директор Департамента физической культуры и спорта Югры Игорь Губкин.
Говоря о реабилитации детей, пострадавших в том ДТП, уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова отметила, что помощь им оказывается в ведущих клиниках федеральных центров.
Как ранее писал «ФедералПресс», в субботу, 26 мая, с родителями погибших встретился председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В ходе беседы глава ведомства рассказал, что расширен круг лиц, которые будут привлекаться к уголовной ответственности по делу об аварии.
Напомним, авария на югорской трассе произошла в декабре 2016 года, когда автобус с детской командой по акробатике возвращался с соревнований. В ДТП погибли 11 человек, 10 из них — дети. В феврале был озвучен приговор водителям автобуса и грузовика, столкнувшегося с ним, а также директору спортшколы «Сибиряк» и владельцу автобуса. Однако Генпрокуратура обжаловала приговор, посчитав его слишком мягким.