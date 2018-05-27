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НАТО может принять Грузию, чтобы надавить на Россию, заявили в Совфеде
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НАТО может принять Грузию, чтобы надавить на Россию, заявили в Совфеде 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. НАТО может нарушить свои требования к странам-кандидатам и принять Грузию в альянс, чтобы надавить на Россию, заявил РИА Новости в воскресенье член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Грузия может стать членом НАТО в 2021 году, заявил премьер-министр страны Георгий Квирикашвили.
"Это зависит отнюдь не от желания Грузии. Как известно, по правилам НАТО в альянс не берут страны, обремененные территориальными проблемами и неразрешенными военными конфликтами. Тут их полный набор", — сказал политик.
Но, учитывая последние тенденции в миропорядке, «на это могут закрыть глаза во имя дополнительного давления на Россию», полагает он.
"Поэтому формально — нельзя. Но, если перевесит желание еще сильнее надавить на Россию, то вариант найдется. С пониманием того, что это не сделает этот регион более безопасным", — заключил Морозов.
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