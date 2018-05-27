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Тбилиси становится участником «сдерживания России» — в МИД РФ рассказали о возможных последствиях союза Грузии и НАТО
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Тбилиси становится участником «сдерживания России» — в МИД РФ рассказали о возможных последствиях союза Грузии и НАТО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам Григория Карасина, фактически Тбилиси становится участником политики по «сдерживанию» России.
Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин прокомментировал новость про возможное начало сотрудничества Грузии и НАТО. По его словам, Тбилиси использует абсурдные тезисы как аргументы для сближения с Североатлантическим Альянсом.
Как заявил Карасин, Тбилиси с маниакальным упорством продолжает твердить об «оккупации» Россией территорий Абхазии и Южной Осетии вместо того, чтобы выстраивать с ними отношения в позитивном ключе. К тому же, как подчеркнул замминистра, еще и использует этот «абсурдный тезис как аргумент в пользу дальнейшего сближения с НАТО.
»Печально, но в данном вопросе позиция нынешних грузинских властей ничем не отличается от позиции режима Саакашвили. Более того, в последнее время сотрудничество Грузии с альянсом принимает такие формы, что фактически делает Тбилиси участником натовской политики «сдерживания России»», — передают РИА Новости слова Карасина.
Он отметил, что уже не первый год на территории Грузии проводятся учения по оперативной переброске тяжелой военной техники из Европы. По словам Карасина, прошедшая в Тбилиси Парламентская ассамблея НАТО и принятая там же декларация демонстрируют ангажированность альянса на грузинском направлении и желание закрепиться на Южном Кавказе.
Ранее власти Грузии назвали предполагаемые сроки вступления в НАТО. Премьер-министр страны выразил надежду, что это будет 2021 год.
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