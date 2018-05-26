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Алиев назвал условие решения карабахского конфликта
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Алиев назвал условие решения карабахского конфликта 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 26 мая — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая перед выпускниками Азербайджанской дипломатической академии (АДА) в субботу, заявил, что карабахский конфликт должен найти свое решение исключительно в рамках территориальной целостности Азербайджана.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной Нагорно-Карабахской республики, так как НКР не является стороной переговоров.
"Главным вопросом нашей внешней политики является урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта. Мы не отказываемся от своей принципиальной позиции и не намерены этого делать впредь. Международное сообщество признает Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана и есть четыре резолюции Совбеза ООН по этому поводу, что создает юридическую основу для урегулирования конфликта", — приводит слова Алиева его пресс-служба.
По его словам, «конфликт должен быть урегулирован исключительно в рамках территориальной целостности Азербайджана».
"Территориальная целостность Азербайджана, признанная международным сообществом, должна быть восстановлена. Резолюции Совбеза ООН должны быть выполнены немедленно и безоговорочно", — заявил Алиев.
При этом президент Азербайджана посетовал, что международное право в сегодняшнем мире «не работает». "…Мы будем продолжать свою принципиальную политику по этому вопросу. Но мы прекрасно знаем, что международное право в сегодняшнем мире не работает. В последнее время вообще не работает. Это реальность. Мы живем в реальном мире и естественно должны строить свою политику исходя из сложившихся реалий. Поэтому мы должны отныне укреплять экономику, армию, укрепляться в других областях, чтобы приблизить решение конфликта", — сказал Алиев.
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