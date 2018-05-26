Президент Южной Осетии назвал условия переговоров с Грузией

"Мы, конечно, готовы к прямому общению, но есть условия, которые мы выдвигаем. Грузия должна, во-первых, признать официально, что действительно Грузия напала на Осетию", — сказал Бибилов.

Он отметил, что виновные должны понести наказание от внутреннего суда Грузии или международного трибунала. По его мнению, грузинские военные «уничтожали народ» и за это «надо отвечать».

Данное заявление Бибилов сделал в кулуарах Петербургского экономического форума.

Ранее Бибилов настоял на сохранении российских войск в Южной Осетии.