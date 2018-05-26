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Президент Южной Осетии назвал условия переговоров с Грузией
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Президент Южной Осетии назвал условия переговоров с Грузией 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что Цхинвал начнет диалог с Тбилиси, если будет выполнен ряд предварительных условий, передает РИА «Новости».
"Мы, конечно, готовы к прямому общению, но есть условия, которые мы выдвигаем. Грузия должна, во-первых, признать официально, что действительно Грузия напала на Осетию", — сказал Бибилов.
Он отметил, что виновные должны понести наказание от внутреннего суда Грузии или международного трибунала. По его мнению, грузинские военные «уничтожали народ» и за это «надо отвечать».
Данное заявление Бибилов сделал в кулуарах Петербургского экономического форума.
Ранее Бибилов настоял на сохранении российских войск в Южной Осетии.
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