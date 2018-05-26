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Бибилов посчитал неискренними заявления Грузии по диалогу с Россией
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Бибилов посчитал неискренними заявления Грузии по диалогу с Россией 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. В Южной Осетии считают неискренними заявления грузинских политиков о необходимости возобновления диалога с Россией, заявил в интервью РИА Новости президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» на съезде избрала экс-премьера Грузии, бизнесмена Бидзину Иванишвили своим председателем. Выступая на съезде, он выразил надежду на возобновление диалога с Россией.
"Такие потепления абсолютно не связаны с искренностью, к сожалению, в отношении Грузии к Российской Федерации. Если бы это было искренне, то мы бы не видели на сегодняшний день усиления грузинской армии", — сказал Бибилов в кулуарах ПМЭФ.
Он обратил внимание, что «недавно появилась информация, что США выделяют 100 миллионов долларов на оснащение и подготовку грузинской армии».
"Это говорит о том, что слова ни в коей мере не отражают позицию и действительное отношение грузинского руководства к России или Южной Осетии. Это все разговоры, демагогия, которая не имеет ничего общего с практическими шагами", — добавил Бибилов.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипломатические отношения между Грузией и Россией были прерваны. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00.
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