Ильхам и Мехрибан Алиевы открыли жилой комплекс «Гобу Парк» 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с супругой Мехрибан Алиевой приняли участие в открытии «Гобу Парк». Жилой комплекс на площади 6 га возвели для вынужденных переселенцев в Гаракском районе Баку, передает телеканал «МИР 24».
Фундамент заложили ровно год назад с участием первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Строили быстро, качественно и на высоком уровне.
По проекту возвели 11 девятиэтажек. В жилом комплексе есть школа и детский сад. Созданы и другие необходимые инфраструктурные объекты — почта, медпункт, полицейский участок и жилищно-эксплуатационное управление.
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