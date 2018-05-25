Ильхам и Мехрибан Алиевы открыли жилой комплекс «Гобу Парк»

Фундамент заложили ровно год назад с участием первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Строили быстро, качественно и на высоком уровне.

По проекту возвели 11 девятиэтажек. В жилом комплексе есть школа и детский сад. Созданы и другие необходимые инфраструктурные объекты — почта, медпункт, полицейский участок и жилищно-эксплуатационное управление.

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