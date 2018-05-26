Президент Грузии в День независимости напомнил о необходимости объединиться с Абхазией и Южной Осетией

"Поздравляю наших абхазских и осетинских соотечественников, потому что объединение Грузии состоится вместе с ними, и потому что в 1991 году на референдуме мы вместе сказали, что Грузия является независимой страной", — заявил Маргвелашвили (цитата по "Интерфакс"

Он также поздравил с Днем независимости всех представителей национальных меньшинств. «Поздравляю всех представителей национальных меньшинств, так как особенность грузинского государства заключается в нашем многообразии», — сказал Маргвелашвили.

Президент отметил, что цель Грузии состоит в сохранении независимости страны. «Мы должны создать свободную страну, в которой свободные граждане укрепят нашу родину», — заявил Маргвелашвили.

Перед выступлением президента Грузии на площади Свободы в Тбилиси более 200 новобранцев Вооруженных сил приняли воинскую присягу. Перед трибуной прошли несколько подразделений грузинских войск, в том числе и американские военные инструкторы, готовящие грузинских военнослужащих.

26 мая Грузия отмечает 100-летие учреждения Первой грузинской демократической республики, провозгласившей независимость. Для участия в торжественных мероприятиях в Тбилиси накануне прибыла президент Литвы Даля Грибаускайте . В начале мая литовское правительство объявило, что отныне официально будет называть Грузию исконным именем

Сакартвело

Никарагуа, Науру и Напомним, что Абхазия провозгласила независимость от Грузии в 1990-е — после войны 1992-1993 годов между абхазскими и грузинскими вооруженными силами, а Южная Осетия — после российско-грузинского военного конфликта в августе 2008 года. Москва признала суверенитет самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии после событий 2008 года. В качестве самостоятельных государств эти республики, помимо России , также признали Венесуэла Тувалу . В конце 2017 года Путин президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму соглашение о службе жителей Южной Осетии

в российских войсках