ЕC выделяет Грузии €40 млн в рамках двустороннего сотрудничества

"Чем больше реформ проведет Грузия, тем больше финансовой помощи она получит. Хочу сообщить, что в рамках двустороннего сотрудничества будут выделены средства в размере €40 млн В общей сложности с 2014-го по 2018 год по линии нашей финансовой помощи уже выделено €597 млн", — заявил Юнкер. Также он сообщил, что для микрофинансовой помощи Грузии отдельно будут выделены €45 млн В свою очередь Квирикашвили подчеркнул, что в ходе визита Юнкера в Грузию «было достигнуто соглашение о создании нового формата высшего уровня». «Мы договорились, что один раз в год председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, премьер-министр Грузии и члены правительств Европы и Грузии будут собираться и рассматривать достижения интеграции Грузии в ЕС, намечать планы на будущее. Это очень важное решение», — заявил глава грузинского правительства.

В июне 2014 года Грузия подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом.