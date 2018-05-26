ЕC выделяет Грузии €40 млн в рамках двустороннего сотрудничества 

ТБИЛИСИ, 26 мая. /ТАСС/. В рамках двустороннего сотрудничества с Грузией Евросоюз выделяет республике €40 млн Об этом в субботу в Тбилиси заявил председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер на совместном брифинге с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.
"Чем больше реформ проведет Грузия, тем больше финансовой помощи она получит. Хочу сообщить, что в рамках двустороннего сотрудничества будут выделены средства в размере €40 млн В общей сложности с 2014-го по 2018 год по линии нашей финансовой помощи уже выделено €597 млн", — заявил Юнкер. Также он сообщил, что для микрофинансовой помощи Грузии отдельно будут выделены €45 млн В свою очередь Квирикашвили подчеркнул, что в ходе визита Юнкера в Грузию «было достигнуто соглашение о создании нового формата высшего уровня». «Мы договорились, что один раз в год председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, премьер-министр Грузии и члены правительств Европы и Грузии будут собираться и рассматривать достижения интеграции Грузии в ЕС, намечать планы на будущее. Это очень важное решение», — заявил глава грузинского правительства.
В июне 2014 года Грузия подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом.