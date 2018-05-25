Партия «Единая Осетия»: у Эдуарда Кокойты затаенная обида

ЦХИНВАЛ, 25 мая — Sputnik . Центральный комитет РПП «Единая Осетия» выступил с критикой действий бывшего президента Эдуарда Кокойты касательно предвыборной агитации бывшего президента республики Эдуарда Кокойты. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте парламента Южной Осетии

Поводом для критики действий Кокойты стало его новое интервью российскому интернет-каналу Anna News, в котором он резко осудил политику действующей партии «Единая Осетия», заявив, что намерен бороться за пост президента Южной Осетии. Он также представил свой политический курс и выразил убежденность в том, что руководящая партия обречена на поражение на предстоящих парламентских выборах.

Центральный комитет «Единой Осетии» оценил заявления Кокойты как проявление немотивированной агрессии и «затаенной обиды». В тексте заявления отмечается, что Эдуард Кокойты делает сомнительные, подчас антироссийские высказывания в адрес отдельных политических фигур, а в своих оценках отходит от реальности. В частности, Кокойты публично обвинил президента Южной Осетии Анатолия Бибилова и спикера парламента РЮО Петра Гассиева в прогрузинской и прозападной политике.

"Многие высказывания Кокойты, его суждения, характеристика отдельных лиц можно воспринимать как выплеск затаенной обиды. Обвинения в прогрузинских настроениях у нас считаются самыми серьезными, и отвечать за свои слова придется перед судом", — говорится в заявлении.

Представители партии также отмечают, что экс-президент выбрал неудачный курс «огульных обвинений и пустых обещаний» и проводит привычную для себя линию поиска врагов и предателей. По мнению партии, Кокойты стоит прекратить практику общения со своим электоратом «издалека» и выступить в открытой полемике с теми, кого он осуждает.

"Центральный комитет РПП «Единая Осетия» обращается в КГБ и генеральную прокуратуру РЮО с просьбой дать соответствующую оценку высказываниям и обвинениям экс-президента Эдуарда Кокойты. Это будет способствовать установлению истины и единению народа, прекращению распространения слухов и кривотолков", — отмечается в заявлении.