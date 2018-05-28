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Глава МИД Франции: у карабахского конфликта нет силового решения
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Глава МИД Франции: у карабахского конфликта нет силового решения 

ТАСС 16 часов назад
Фото: Sputnik Абхазия
ЕРЕВАН, 28 мая. /ТАСС/. Применение силы или сохранение статус-кво неприемлемы для решения карабахского конфликта. Об этом в понедельник в Ереване в ходе короткого брифинга заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"Для нас неприемлемы попытки силового решения карабахского конфликта. То же самое с сохранением статус— кво. Франция поддержит любые инициативы, которые помогут установить мир и стабильность", — заявил глава МИД.
Ле Дриан в понедельник встретится с президентом Армении Арменом Саркисяном и премьер-министром Николом Пашиняном.
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