Глава МИД Франции: у карабахского конфликта нет силового решения 

ЕРЕВАН, 28 мая. /ТАСС/. Применение силы или сохранение статус-кво неприемлемы для решения карабахского конфликта. Об этом в понедельник в Ереване в ходе короткого брифинга заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"Для нас неприемлемы попытки силового решения карабахского конфликта. То же самое с сохранением статус— кво. Франция поддержит любые инициативы, которые помогут установить мир и стабильность", — заявил глава МИД.
Ле Дриан в понедельник встретится с президентом Армении Арменом Саркисяном и премьер-министром Николом Пашиняном.