Алтайское зерно поставят в Азербайджан

Алтайская компания «Элли» будет поставлять в Азербайджан излишки зерна. Договоренности удалось достичь после визита делегации Алтайского края в республику, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации.

В ведомстве отметили, что были проведены встречи с представителями ряда крупных компаний Азербайджана, в том числе холдинга «Азерсун».

«Предварительно стороны договорились о поставках зерновых в предстоящем сезоне», — уточнили администрации. Ориентировочно поставки в республику начнутся уже в августе-сентябре 2018 года.

Делегация Алтайского края работала в Азербайджане с 14 по 18 мая.

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