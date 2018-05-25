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Алтайское зерно поставят в Азербайджан
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Алтайское зерно поставят в Азербайджан 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Алтайская компания «Элли» будет поставлять в Азербайджан излишки зерна. Договоренности удалось достичь после визита делегации Алтайского края в республику, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации.
В ведомстве отметили, что были проведены встречи с представителями ряда крупных компаний Азербайджана, в том числе холдинга «Азерсун».
«Предварительно стороны договорились о поставках зерновых в предстоящем сезоне», — уточнили администрации. Ориентировочно поставки в республику начнутся уже в августе-сентябре 2018 года.
Делегация Алтайского края работала в Азербайджане с 14 по 18 мая.
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