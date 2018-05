Армянская мечта: как участники списка Forbes строили «советскую Кремниевую долину» 

Все эти «технологии будущего» были отражением того, что говорили об Армении в то время: тогда ее нередко называли советской Кремниевой долиной. Там были многочисленные НИИ по естественным, техническим и физико-математическим направлениям; проводились гуманитарные исследования; запускались проекты в области атомной энергетики и микроэлектроники; разрабатывали на тот момент передовую ЭВМ «Наири»; и создали даже первый в СССР поезд на магнитной подушке. Все эти амбициозные проекты поддерживали научную школу, привлекали и развивали специалистов высокого класса в разных областях.

Но в 90-е годы, после распада СССР, страна перешла к модели выживания. Большинство ученых, специалистов и исследователей были вынуждены покинуть Армению в поисках лучшей жизни. Научно-технологическое развитие приостановилось. «Кремниевая долина» уже бывшего СССР временно стала «Кремниевой пустыней».

Маленькая страна — большие амбиции

Сегодня Армения не входит в число стран, которые появляются в информационной повестке, но это не значит, что тут не высоких технологий: этот сектор один из самых динамично развивающихся в стране. Сейчас он составляет уже порядка 5% от размера ВВП — это в разы меньше, чем объемы обрабатывающего, горнодобывающего и сельскохозяйственного секторов, но ежегодно он растает примерно на 20%.

В большинстве случаев новые IT-проекты реализуются при поддержке со стороны армянской диаспоры. Например, Рубен Варданян вместе с партнерами создал научно-технологический фонд FAST (Foundation for Armenian Science and Technology) и планирует строить инфраструктуру для развития науки и IT. Для развития фонда соучредители FAST собираются выделить $10 млн в рамках первоначального финансирования, а после запустить глобальную фандрейзинговую кампанию и увеличить размер финансирования до $200 млн в течение трех лет. Согласно исследованиям FAST, интересные для Армении области связаны с биотехнологиями, машинным обучением, беспилотными летательными аппаратами и новыми материалами.