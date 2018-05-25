Армянская мечта: как участники списка Forbes строили «советскую Кремниевую долину»

Слева от терминала ереванского аэропорта Звартноц находится бетонная «летающая тарелка» — старое здание аэровокзала, яркий пример советской архитектуры. Оно олицетворяет собой Армению времен СССР. Когда-то «тарелка» была чудом инженерной и архитектурной мысли. Телескопические трапы, удобные и функциональные трансфертные зоны, ресторан в диспетчерской вышке, из окон которого открывался вид на Араратскую долину, — в конце 70-х годов все это казалось новым, модным и ультрасовременным.

Все эти «технологии будущего» были отражением того, что говорили об Армении в то время: тогда ее нередко называли советской Кремниевой долиной. Там были многочисленные НИИ по естественным, техническим и физико-математическим направлениям; проводились гуманитарные исследования; запускались проекты в области атомной энергетики и микроэлектроники; разрабатывали на тот момент передовую ЭВМ «Наири»; и создали даже первый в СССР поезд на магнитной подушке. Все эти амбициозные проекты поддерживали научную школу, привлекали и развивали специалистов высокого класса в разных областях.

Но в 90-е годы, после распада СССР, страна перешла к модели выживания. Большинство ученых, специалистов и исследователей были вынуждены покинуть Армению в поисках лучшей жизни. Научно-технологическое развитие приостановилось. «Кремниевая долина» уже бывшего СССР временно стала «Кремниевой пустыней».

Маленькая страна — большие амбиции

Сегодня Армения не входит в число стран, которые появляются в информационной повестке, но это не значит, что тут не высоких технологий: этот сектор один из самых динамично развивающихся в стране. Сейчас он составляет уже порядка 5% от размера ВВП — это в разы меньше, чем объемы обрабатывающего, горнодобывающего и сельскохозяйственного секторов, но ежегодно он растает примерно на 20%.

Армения сделала ставку на бизнес-инкубаторы: крупнейшие располагаются в Ереване Гюмри , и не жалуются на отсутствие резидентов из числа как фирм с мировым именем и местных стартапов. Высококвалифицированные и относительно недорогие кадры, в математике, науке и инженерии привлекли в страну ведущие ИТ-компании, которые открыли не просто региональные представительства, а полноценные научно-исследовательские подразделения компаний. Среди них Intel , D-Link, Microsoft , ABBYY и многие другие.

В 2011 году американский предприниматель Сэм Симонян открыл в Ереване Центр креативных технологий TUMO. ABBYY пришел в Армению благодаря Давиду Яну и Араму Пахчаняну , которые родились в Ереване, а бизнес построили в России . А аргентинец Эдуардо Эрнекян провел реновацию воздушной гавани Звартноц. Артем Голдман , основатель проекта Visabot и участник списка 30 до 30 Forbes Global говорит: «Меня удивило то, что я увидел в Армении. Когда живешь в Москве или Сан-Франциско , думаешь, что в Армении ничего интересно не происходит, а потом приезжаешь и понимаешь, что некоторые проекты даже круче, чем в Долине. Школа TUMO, например, не имеет аналогов и уже экспортирует свою систему в Европу. Однозначно у Армении большой потенциал и есть смысл уже сейчас обратить внимание не на Штаты, а на эту уникальную точку на карте».

В большинстве случаев новые IT-проекты реализуются при поддержке со стороны армянской диаспоры. Например, Рубен Варданян вместе с партнерами создал научно-технологический фонд FAST (Foundation for Armenian Science and Technology) и планирует строить инфраструктуру для развития науки и IT. Для развития фонда соучредители FAST собираются выделить $10 млн в рамках первоначального финансирования, а после запустить глобальную фандрейзинговую кампанию и увеличить размер финансирования до $200 млн в течение трех лет. Согласно исследованиям FAST, интересные для Армении области связаны с биотехнологиями, машинным обучением, беспилотными летательными аппаратами и новыми материалами.

Помимо Рубена Варданяна в число основателей фонд вошли Армен Оруджян, венчурный предприниматель Нубар Афеян, российский ученый, в честь которого назван химический элемент, Юрий Оганесян , основатель группы компаний ABBYY Давид Ян, ректор МАИ Михаил Погосян , бывший исполнительный директор Total Серж Чурук , управляющий партнер McKinsey в Японии Андре Андонян, бывший министр здравоохранения Великобритании Лорд Ара Дарзи, президент Гамбургского технического университета Карапет Андраникян, профессор Иллинойского университета Наира Овакимян и основатель компании PicsArt Оганнес Авоян. Они делали ставку как раз на создание экосистемы, которая стимулировала бы инновации и научный прогресс в Армении и за ее пределами. Такая экосистема должна повысить рейтинг страны как центра развития технологий, что, в свою очередь, привлечет высококлассных специалистов из разных областей.

Впрочем, сегодня не достаточно просто обеспечить новый проект деньгами, найти способных сотрудников и наладить продажи. Важно создать экосистему. Обычно такие задачи решают технопарки и бизнес-инкубаторы. Армения собирается превратить свою технологическую экосистему в точку притяжения инвесторов, специалистов и идей как из самой страны, так и из-за рубежа. Уже никому не интересно мыслить стоящими особняком локальными и региональными проектами.

От выживания к процветанию

В октябре FAST совместно с Национальным фондом науки США провел форум по машинному обучению — первый в Армении. Он объединил более 200 местных исследователей и 50 ученых и экспертов из США и стран Европы, занимающихся наукой о данных и смежными дисциплинами. На форуме было объявлено о создании Совета молодых ученых (Next Generation Council) и сети неформальных инвесторов Angels Network. В нее вошли 18 предпринимателей, которые помогают перспективным проектам не только финансово, но и экспертизой. Среди предпринимателей — вице-президент Oracle Игорь Халатян, партнер Baring Vostok Ваган Абгарян , партнер KPMG Виктор Акулян, сооснователь фонда «Друзья» Гор Нахапетян и основатель и руководитель Дома моды Henderson Рубен Арутюнян

Одна из стратегий строить будущее — опираясь на успешный опыт и достижения в прошлом. Вместе с тем всегда важно видеть цель и держать руку на пульсе. Только так можно перейти от модели выживания к модели процветания — как внутри семьи, так и в масштабах целого государства. Сейчас у Армении есть отличные возможности доказать это на практике.

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