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В Грузии заявили о важности сохранения всех каналов связи с РФ
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В Грузии заявили о важности сохранения всех каналов связи с РФ 

Российская Газета 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Грузинские власти должны сохранить все имеющиеся форматы коммуникации с Россией. Об этом, как передает РИА Новости, заявила председатель парламентского комитета по евроинтеграции Тамара Хулордава.
"Мы должны сохранить все каналы коммуникации с Россией, — сказала депутат в эфире грузинского Первого канала. — Между нами нет дипломатических отношений. Существует международный механизм переговоров с Россией под форматом Женевских переговоров. Также есть формат Абашидзе — Карасин, который не посвящен рассмотрению политических тем, он подразумевает обсуждение конкретных сфер".
Грузия разорвала дипотношения с Россией в августе 2008 года. Это произошло после признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Пришедшая к власти в 2012 году коалиция «Грузинская мечта» выступает за нормализацию отношений с РФ. Сейчас диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч в Праге заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии Зураба Абашидзе. Дипломаты обсуждают гуманитарные, транспортные, экономические и культурные вопросы.
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