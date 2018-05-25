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В Грузии заявили о важности сохранения всех форматов коммуникации с Россией
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В Грузии заявили о важности сохранения всех форматов коммуникации с Россией 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
ТБИЛИСИ, 25 мая — РИА Новости. Грузия должна сохранить все существующие каналы коммуникации с Россией, считает председатель парламентского комитета по евроинтеграции Тамара Хулордава.
"Мы должны сохранить все каналы коммуникации с Россией. Между нами нет дипломатических отношений. Существует международный механизм переговоров с Россией под форматом Женевских переговоров. Также есть формат Абашидзе — Карасин, который не посвящен рассмотрению политических тем, он подразумевает обсуждение конкретных сфер. Этот формат более или менее выполняет свою роль, и у нас есть определенные результаты, следовательно мы должны постараться сохранить работу и в этом формате для еще больших результатов", — заявила Хулордава в эфире грузинского Первого канала.
Депутат считает, что Россия — «непрогнозируемый партнер и всегда может принять не совсем подходящие интересам Грузии решения».
"Однако мы должны смотреть на пути этих переговоров с надеждой, так как это дает возможность, может и не так скоро и активно, но продвинуть вперед вопрос наших отношений", — добавила она.
На данный момент диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч в Праге замглавы МИД России Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии Зураба Абашидзе. Обсуждаются гуманитарные, транспортные, экономические и культурные вопросы.
Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в августе 2008 года в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако коалиция «Грузинская мечта», пришедшая к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвала одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ. Эта же политическая сила одержала победу на парламентских выборах в 2016 году.
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