В Грузии заявили о важности сохранения всех форматов коммуникации с Россией

"Мы должны сохранить все каналы коммуникации с Россией. Между нами нет дипломатических отношений. Существует международный механизм переговоров с Россией под форматом Женевских переговоров. Также есть формат Абашидзе Карасин , который не посвящен рассмотрению политических тем, он подразумевает обсуждение конкретных сфер. Этот формат более или менее выполняет свою роль, и у нас есть определенные результаты, следовательно мы должны постараться сохранить работу и в этом формате для еще больших результатов", — заявила Хулордава в эфире грузинского Первого канала.

Депутат считает, что Россия — «непрогнозируемый партнер и всегда может принять не совсем подходящие интересам Грузии решения».

"Однако мы должны смотреть на пути этих переговоров с надеждой, так как это дает возможность, может и не так скоро и активно, но продвинуть вперед вопрос наших отношений", — добавила она.

На данный момент диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч в Праге замглавы МИД России Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии Зураба Абашидзе. Обсуждаются гуманитарные, транспортные, экономические и культурные вопросы.