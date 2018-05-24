Пашиняна обвинили в предательстве революции: не хочет освобождать политзаключенных

От премьер-министра Армении потребовали выпустить членов «Сасна црер», убивших полицейских

Радикальная оппозиция в Армении требует от премьер-министра Никола Пашиняна исполнить одно из требований, которые он сам выдвигал в период «бархатной революции» — освободить политзаключенных. С соответствующим открытым письмом к главе правительства обратился руководитель «Учредительного парламента» Жирайр Сефилян, осужденный на 10,5 лет за организацию массовых беспорядков. Однако «революционный премьер» не спешит открывать тюрьмы, и у него есть для этого основания, причем не только законные.

Как сказано в открытом письме Сефиляна, если власти не освободят членов «Сасна црер», страну ждут тяжелые последствия. По его словам, складывается впечатление, что Пашинян забыл о цели совершенной им революции и теперь призывает армян ждать, когда проворовавшиеся прокуроры и судьи чудесным образом преобразятся.

Глава армянского правительства ответил, что не позволит говорить с народом на языке угроз. Тем не менее он сообщил, что процесс освобождения людей, оказавшихся за решеткой по политически мотивированным делам, запущен. Впрочем, Пашинян все-равно не намерен говорить судьям, какие решения они должны выносить.

Что это означает, объяснил уже генеральный прокурор Армении Артур Давтян . По его словам, главный раздражитель всех радикалов Серж Саргсян , который ранее был президентом и премьер-министром республики, больше не занимается политикой. Следовательно его противники не представляют прежней опасности, и прокуратура готова смягчить выдвинутые против них обвинения. Однако он пояснил, что если члены «Сасна црер» не раскаются в своем преступлении и продолжат грозить полицейским убийствами, освободить их не получится.

Напомним, летом 2016 года 31 член «Учредительного парламента», объединились в отряд под названием «Сасна црер» («Сасунские храбрецы» — в честь армянского средневекового эпоса о богатырях из Сасуна) и захватили полицейский участок на окраине Еревана . В ходе штурма и последующей двухнедельной осады были убиты 2 полицейских, еще 4 силовика получили ранения. Все это время группа требовала освобождения своего лидера Сефиляна и отставки властей. Однако президент Серж Саргсян не пошел на поводу у боевиков, и те были вынуждены сдаться, так как изнемогали от ран и голода.

Судебный процесс над членами «Сасна црер» все еще не закончился. Но власти Армении решили объединить дело о захвате полицейского участка с подготовкой массовых беспорядков, инкриминированной ранее Сефиляну. Примечательно, что изначально в правдоподобность подготовки «массовых беспорядков» практически никто не верил, так как обвиняемый хотя и является героем войн в Ливане и Карабахе, пользуется популярностью лишь у небольшого количества маргиналов. Тем не менее, в марте 2018 года лидера «Учредительного собрания» приговорили к 10,5 годам заключения. Еще шесть человек приговорены к заключению на срок от 2 до 5,5 лет лишения свободы.

Между тем, в своем открытом письме Сефилян не упомянул об еще одном «политическом заключенном». Бывший командующий вооруженными силами самопровозглашенного Арцаха Самвел Бабаян угодил за решетку за несколько дней до парламентских выборов в Армении в 2017 году. Первоначально режим обвинил его в покупке на грузинском черном рынке ПЗРК «Иглы» и контрабанде ее в Армению. Лояльные Саргсяну СМИ утверждали, что Бабаян хотел использовать это оружие, чтобы сбить президентский самолет. Правда, прокуратура так и не заявила об этом официально. Более того, со временем обвинение в покупке «Иглы» сняли, и осталась только ее контрабанда. Впрочем, этого хватило, чтобы приговорить еще одного героя войны к 6 годам тюрьмы. Его товарищи Санасар Габриелян и Армен Погосян получили 3 и 2 года тюрьмы соответственно.

О том, что уголовное преследование Бабаяна является политически мотивированным, открыто заявляли «Елк» и блок «Оганян-Раффи-Осканян», за которых он и его сторонники агитировали в предвыборной кампании. В частности, бывший министр обороны Армении Сейран Оганян заявил, что Саргсян решил таким образом запугать его сторонников, которые, по мнению официального Еревана, развили слишком большую активность.

Кроме того в 2014 году к 6 годам заключения был приговорен лидер «Цегакрона» Шант Арутюнян . В 2013 году он возглавил сотню радикалов, которые, скрыв свои лица под масками, вооружившись битами и «коктейлями Молотова» устроили массовые беспорядки в центре Еревана. Акция состоялась в рамках международного «Марша миллиона масок» против коррупции. При этом в 2008 году Арутюняна тоже судили за участие в массовых беспорядках, но тогда ему удалось уйти от наказания, так как его признали невменяемым в момент совершения преступления.

Будут ли эти люди выпущены на свободу, и почему Пашинян не спешит прямо отвечать на этот вопрос, «КВ» выяснил у Александра Маркарова , главы армянского филиала Института стран СНГ

— Есть такая фраза: «Тот кто является террористом для одних, для других — борец за свободу». Видимо, случай с Сефиляном и остальными отражает эту ситуацию. Часть граждан Армении считают возбужденные против них уголовные дела политически мотивированными. Но по оценкам международных организаций, в Армении нет политических заключенных. В том числе таковыми не могут считаться «Сасна црер», так как ими было применено насилие. Как бы там ни было, если кто-то хочет пересмотреть уголовные дела, нужно действовать в рамках закона. Вместе с тем, есть подход не правовой, а политический. Например, после того как на президентских выборах в Армении победил Роберт Кочарян , он отпустил из тюрем всех членов партии «Дашнакцутюн», так как было решено, что предыдущий президент преследовал их по политическим мотивам.

Но есть и другой вопрос. Является ли «Сасна црер» опасной для Армении и лично для Пашиняна? Эти люди открыто призывают к насилию и считают, что революции без крови быть не может. Их не обязательно называть террористами, но они однозначно пересекли некую грань дозволенного. Возникает некая коллизия, которую нужно решить при помощи не только закона, но и его духа. Впрочем, Пашиняну в кресле премьер-министра вообще нужно пересмотреть многое из того, что он заявлял в бытность лидера протестующих.

— Почему тогда Сефилян и его команда не покаются и не заявят о готовности сотрудничать с новыми властями?

— Их видение будущего отличается от тех картин которые рисуют себя Саргсян и Пашинян. Кроме того, есть люди, для которых любая власть кроме собственной является неприемлемой.

— Если они не выйдут на свободу, приведет ли это к серьезным протестам против Пашиняна?

— На пике осады «Сасна црер» в акции протеста участвовали максимум 5-6 тысяч человек. Но сейчас в пикетах участвуют только их родственники и друзья — это несколько десятков человек. Остальные люди, которых часть армянского общества считает политическими заключенными, пользовались еще меньшей поддержкой во время задержания, и тем более не о каждом из них вспоминают сегодня СМИ. Такая ситуация не сможет существенно повлиять на политический процесс, тем более, что сам политический процесс очень хочет нормализоваться. При этом Пашинян очень аккуратен в своих высказываниях, он никому ничего не обещает, а только напоминает о правовых институтах в стране.