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Меги Гогитидзе приняла участие в проекте Sputnik ко Дню Независимости
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Меги Гогитидзе приняла участие в проекте Sputnik ко Дню Независимости 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Певица Меги Гогитидзе приняла участие в музыкально-поэтическом проекте Sputnik, исполнив песню собственного сочинения и прочитав стихи Важа Пшавела
Популярная певица Меги Гогитидзе приняла участие в музыкально-поэтическом проекте Sputnik, приуроченном ко Дню независимости Грузии. В рамках проекта известные грузинские артисты читают стихотворения на грузинском языке классиков грузинской поэзии и таким образом поздравляют страну с праздником 26 мая.
26 мая Грузия будет отмечать День независимости и столетие создания Первой Демократической Республики. Независимость страны в 1918 году 26 мая провозгласило первое демократическое правительство Грузии, которое просуществовало лишь два с половиной года, но о нем в стране помнят до сих пор.
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