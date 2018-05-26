Меги Гогитидзе приняла участие в проекте Sputnik ко Дню Независимости

Певица Меги Гогитидзе приняла участие в музыкально-поэтическом проекте Sputnik, исполнив песню собственного сочинения и прочитав стихи Важа Пшавела

Популярная певица Меги Гогитидзе приняла участие в музыкально-поэтическом проекте Sputnik, приуроченном ко Дню независимости Грузии. В рамках проекта известные грузинские артисты читают стихотворения на грузинском языке классиков грузинской поэзии и таким образом поздравляют страну с праздником 26 мая.

26 мая Грузия будет отмечать День независимости и столетие создания Первой Демократической Республики. Независимость страны в 1918 году 26 мая провозгласило первое демократическое правительство Грузии, которое просуществовало лишь два с половиной года, но о нем в стране помнят до сих пор.