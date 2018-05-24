Глава МИД Южной Осетии и мэр Цхинвала прибыли в Италию 

ЦХИНВАЛ, 24 мая — Sputnik. Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев и глава администрации Цхинвала Алан Кочиев с дружеским визитом прибыли в Итальянскую Республику по приглашению мэра города Градара Филиппо Гаспери, сообщает пресс-служба МИД РЮО.
"В ходе состоявшейся встречи стороны обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества между городами Цхинвал и Градара в области городской инфраструктуры, культуры и туризма, а также в сфере торговли и предпринимательства", — говорится в сообщении ведомства.
В беседе также принял участие представитель министерства иностранных дел Южной Осетии в Италии Мауро Мурджиа. Визит югоосетинской делегации в Италию продлится до 25 мая.