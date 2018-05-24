«Газпром» вложит в газификацию Южной Осетии 2 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 24 мая. / ТАСС /. Власти Южной Осетии в ходе Петербургского международного экономического форума подписали соглашение с Минэнергетики РФ , которое позволит газифицировать населенные пункты республики, вложения составят 2 млрд рублей, сообщили в четверг в пресс-службе президента Республики Южная Осетия.

"Соглашение позволяет газифицировать населенные пункты, вложив порядка 2 млрд рублей, построить магистральные и разводящие газопроводы", — сказал на подписании министр энергетики РФ Александр Новак , слова которого приводятся в сообщении.

В Южной Осетии на данный момент газифицирована только столица — город Цхинвал. Ранее президент страны Анатолий Бибилов и председатель правления российской компании «Газпрома» Алексей Миллер обсудили перспективы масштабной газификации республики, которая начнется в следующем году и займет около полутора лет. Сообщалось, что «Газпром» планирует вложить в проект более 2,5 млрд рублей в ценах 2016 года.

Поступление российского газа в Южную Осетию стало возможным благодаря строительству в 2009 году газопровода «Дзуарикау-Цхинвал», который является самым высокогорным в мире и начинается в российском селе Дзуарикау, далее проходит через Кавказский хребет до Цхинвала. По данным пресс-службы президента Южной Осетии, схема генеральной газификации республики была утверждена в 2015 году, она предусматривает газификацию порядка 200 населенных пунктов, строительство более 520 км межпоселковых и более 370 км внутрипоселковых газопроводов.

ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом «Создавая экономику доверия». ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост— агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.