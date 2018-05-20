Глава Минкавказа в День памяти пожелал Южной Осетии благополучия и процветания 

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев направил телеграмму президенту Южной Осетии Анатолию Бибилову в связи с произошедшими в 1992 году трагическими событиями и пожелал жителям страны мира и процветания, сообщила в воскресенье пресс-служба Минкавказа.
"В 26-ю годовщину Зарской трагедии мы вместе с вами, со всем народом Южной Осетии чтим память безвинно погибших от рук террористов мирных жителей — стариков, женщин, детей", — говорится в тексте телеграммы.
Чеботарев отметил, что эта тяжелая дата неизменно напоминает о боли и разрушениях, о тех страшных событиях, через которые пришлось пройти осетинскому народу. «В этот день с жителями Южной Осетии скорбит Северный Кавказ и другие регионы Российской Федерации. Желаю вам, уважаемый Анатолий Ильич, и всем жителям Южной Осетии мирного неба над головой, благополучия и процветания», — отмечается в тексте телеграммы.
Зарская трагедия произошла 20 мая 1992 года, когда на дороге через село Зар колонна беженцев из Южной Осетии была остановлена грузинскими вооруженными формированиями и расстреляна в упор из автоматов. В колонне находились преимущественно старики, женщины и дети.