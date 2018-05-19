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Пашинян пожаловался на судебный паралич
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Пашинян пожаловался на судебный паралич 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал судей не ждать указаний сверху, а действовать в рамках своих полномочий и выносить законные вердикты.
Выступая в субботу в прямом эфире на своей странице в Facebook, Пашинян сообщил, что ему докладывают о "параличе" судебной системы в стране. "Судьи не знают, как поступать в тех или иных делах. Они приучены действовать в соответствии с указками сверху", — пояснил премьер. Он с возмущением заявил, что это неприемлемо.
По мнению Пашиняна, для становления независимой судебной системы судьям необходимо дать возможность принимать решения в рамках своих полномочий, а также закрыть все пути решения вопросов путем взяток. Судьи должны знать, что "за ними придут, если они попытаются брать взятки", добавил глава правительства.
"Никто, ни один чиновник из какого-либо кабинета, в том числе резиденции премьер-министра, не имеет права оказывать влияние на судей", — цитирует слова Пашиняна "Интерфакс".
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