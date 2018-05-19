Пашинян пожаловался на судебный паралич

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал судей не ждать указаний сверху, а действовать в рамках своих полномочий и выносить законные вердикты.

Выступая в субботу в прямом эфире на своей странице в Facebook, Пашинян сообщил, что ему докладывают о "параличе" судебной системы в стране. "Судьи не знают, как поступать в тех или иных делах. Они приучены действовать в соответствии с указками сверху", — пояснил премьер. Он с возмущением заявил, что это неприемлемо.

По мнению Пашиняна, для становления независимой судебной системы судьям необходимо дать возможность принимать решения в рамках своих полномочий, а также закрыть все пути решения вопросов путем взяток. Судьи должны знать, что "за ними придут, если они попытаются брать взятки", добавил глава правительства.