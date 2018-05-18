Президент Южной Осетии надеется на развитие сотрудничества с РФ при новом главе Минкавказа

"Зная Сергея Чеботарёва как человека энергичного и инициативного, уверен, что стратегическое партнерство между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией будет и в дальнейшем развиваться во всех сферах жизни региона", — сказал Бибилов.

Грузией, Азербайджаном, В пятницу, 18 мая, глава российского государства Владимир Путин утвердил новый состав правительства. На посту министра по делам Северного Кавказа Чеботарёв сменил Льва Кузнецова , возглавлявшего министерство с 12 мая 2014 года. До прихода в Кабмин Чеботарёв занимал должность замначальника управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, в том числе курировал отношения с Арменией Абхазией и Южной Осетией.

Одно из направлений работы Минкавказа — курирование инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию Абхазии и Южной Осетии, которые финансирует Россия. Объем инвестпрограммы для Южной Осетии на 2015-2017 годы составил 9,1 млрд рублей, а на 2018-2019 годы — более 4,5 млрд рублей. Среди обозначенных в инвестпрограмме проектов — завершение строительства Государственного драматического театра, капремонт противотуберкулезного диспансера, строительство родильного дома в Цхинвале, а также проект благоустройства парка отдыха имени Валерия Хубулова в столице Южной Осетии. Финансовая помощь РФ составляет большую часть бюджета республики.