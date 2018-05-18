Глава МИД Южной Осетии: дружба с Абхазией крепнет

Президент поприветствовал гостей, поблагодарил за участие в праздничных мероприятиях и отметил важность развития и укрепления взаимоотношений с дружественными странами.

Медоев передал главе государства приветствие президента Южной Осетии Анатолия Бибилова и отметил положительную динамику развития дружеских югоосетино-абхазских отношений. Министр также подчеркнул значимость официального визита Бибилова в Абхазию и ответного визита президента Абхазии в Южную Осетию.

Участники встречи, в свою очередь, выразили благодарность Раулю Хаджимба за прием и поздравили с 25-ой годовщиной со дня образования Министерства иностранных дел.

Медоев также выразил благодарность за теплый прием и высокий уровень организации праздничных мероприятий. Накануне, 17 мая, глава МИД РЮО принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 25-летию со дня образования Министерства иностранных дел Республики Абхазия.