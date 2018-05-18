Ильхам Алиев открыл новое административное здание партии «Ени Азербайджан» 

В Баку открыли новое административное здание правящей партии Ени Азербайджан». В церемонии принял участие глава государства Ильхам Алиев, передает «МИР 24».
Президент возложил цветы к размещенному в фойе памятнику основателя партии и общенационального лидера Гейдара Алиева. Затем он осмотрел здание. В новом корпусе — 50 комнат и кабинетов, а также залы для совещаний и торжественных мероприятий. Добавим, партия «Ени Азербайджан» являющейся ведущей политической силой Азербайджана. В ней состоит более 700 тысяч человек.
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