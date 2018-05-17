Лавров высоко оценил вклад Абхазии в развитие союзнических отношений с Россией

"Мы удовлетворены тем, что за последние годы удалось наладить эффективный механизм российско-абхазской внешнеполитической координации, что позволяет общими усилиями решать задачи по укреплению региональной стабильности и безопасности, расширению международных позиций Абхазии, выступать единым фронтом на Женевских дискуссиях по Закавказью. Мы высоко ценим тот вклад, который вносит Абхазия в развитие всего комплекса союзнических отношений между нашими странами", — подчеркивается в послании.

Как отметил глава МИД РФ, «качественно новый этап в истории абхазской дипломатии открылся в 2008 году после официального признания независимости и суверенитета Абхазии Россией и рядом других государств». Он назвал непростой задачу «позиционирования республики на мировой арене как самостоятельного субъекта международных отношении». В нынешних условиях, подчеркнул Лавров, «она требует особой принципиальности и последовательности, умения адекватно реагировать как на открытую враждебность, так и на показное дружелюбие, неизменно исходить из долгосрочных интересов укрепления независимой абхазской государственности».