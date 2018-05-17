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Лавров высоко оценил вклад Абхазии в развитие союзнических отношений с Россией
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Лавров высоко оценил вклад Абхазии в развитие союзнических отношений с Россией 

ТАСС 1 час назад
СУХУМ, 17 мая. /ТАСС/. Россия высоко ценит тот вклад, который вносит Абхазия в развитие всего комплекса союзнических отношений. Об этом говорится в поздравительном послании главы МИД РФ Сергея Лаврова в адрес министерства иностранных дел Абхазии по случаю 25-летия со дня образования, которое на торжественном собрании в четверг в Сухуме зачитал директор четвертого департамента стран СНГ российского дипведомства Алексей Павловский.
"Мы удовлетворены тем, что за последние годы удалось наладить эффективный механизм российско-абхазской внешнеполитической координации, что позволяет общими усилиями решать задачи по укреплению региональной стабильности и безопасности, расширению международных позиций Абхазии, выступать единым фронтом на Женевских дискуссиях по Закавказью. Мы высоко ценим тот вклад, который вносит Абхазия в развитие всего комплекса союзнических отношений между нашими странами", — подчеркивается в послании.
Как отметил глава МИД РФ, «качественно новый этап в истории абхазской дипломатии открылся в 2008 году после официального признания независимости и суверенитета Абхазии Россией и рядом других государств». Он назвал непростой задачу «позиционирования республики на мировой арене как самостоятельного субъекта международных отношении». В нынешних условиях, подчеркнул Лавров, «она требует особой принципиальности и последовательности, умения адекватно реагировать как на открытую враждебность, так и на показное дружелюбие, неизменно исходить из долгосрочных интересов укрепления независимой абхазской государственности».
Глава МИД РФ выразил готовность и впредь через МГИМО и Дипломатическую академию способствовать подготовке и дальнейшему профессиональному росту абхазских дипломатов.
Абхазских дипломатов с юбилеем поздравили также министры иностранных дел Южной Осетии и Приднестровья Дмитрий Медоев и Виталий Игнатьев, которые прибыли в Сухум.
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