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Семья из Башкирии разбилась в Грузии: молодая мама в коме
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Семья из Башкирии разбилась в Грузии: молодая мама в коме 

ufa1.ru 50 минут назад
Фото: ufa1.ru
Во время поездки в Грузию семья туристов из Башкирии попала в ДТП. Серьёзные травмы получила молодая мама Динара Нурыева, её супруг и маленький сын не пострадали. Призыв о помощи опубликовали друзья пары в соцсетях.
— Авария произошла 8 мая в Кутаиси. Динара уже больше недели находится в тяжёлом состоянии в больнице. Травмы головы и легкого, поддерживается искусственная кома, — рассказал корреспонденту Ufa1 друг семьи Станислав Сырыгин.
Со слов знакомого, один день в больнице обходится в 500 долларов. Для того чтобы вернуть Динару на родину, требуется полтора миллиона рублей. После призыва в соцсетях о сборе средств за несколько дней друзьям удалось собрать 450 тысяч рублей.
Родственники уже обратились за помощью к российским властям.
— На помощь от государства мы рассчитываем при эвакуации Динары, когда это станет возможно. Врачи говорят, что в ближайшие два дня планируют попробовать вывести из искусственной комы и посмотреть, сможет ли обойтись без ИВЛ, пока она на искусственном дыхании, перевозить нельзя, — говорит Станислав.
Все, кто хочет помочь Динаре, могут обратиться в редакцию Ufa1 по электронной почте Написать письмо или по телефону: 8 (347) 286-51-96.
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