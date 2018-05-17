Семья из Башкирии разбилась в Грузии: молодая мама в коме

Во время поездки в Грузию семья туристов из Башкирии попала в ДТП. Серьёзные травмы получила молодая мама Динара Нурыева, её супруг и маленький сын не пострадали. Призыв о помощи опубликовали друзья пары в соцсетях.

— Авария произошла 8 мая в Кутаиси . Динара уже больше недели находится в тяжёлом состоянии в больнице. Травмы головы и легкого, поддерживается искусственная кома, — рассказал корреспонденту Ufa1 друг семьи Станислав Сырыгин.

Со слов знакомого, один день в больнице обходится в 500 долларов. Для того чтобы вернуть Динару на родину, требуется полтора миллиона рублей. После призыва в соцсетях о сборе средств за несколько дней друзьям удалось собрать 450 тысяч рублей.

Родственники уже обратились за помощью к российским властям.

— На помощь от государства мы рассчитываем при эвакуации Динары, когда это станет возможно. Врачи говорят, что в ближайшие два дня планируют попробовать вывести из искусственной комы и посмотреть, сможет ли обойтись без ИВЛ, пока она на искусственном дыхании, перевозить нельзя, — говорит Станислав.

Все, кто хочет помочь Динаре, могут обратиться в редакцию Ufa1 по электронной почте Написать письмо или по телефону: 8 (347) 286-51-96.