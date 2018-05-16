Протестующие в Ереване обосновались в мэрии

Протестующие в Ереване ворвались в здание городской администрации. Они требуют отставки мэра Тарона Маргаряна, передает НСН.

Активисты требуют остановить вырубку деревьев в парке, который находится в центре армянской столицы. Отмечается, что ворвавшиеся в мэрию перед этим завалили вход ветками от вырубленных деревьев.

Кроме того, градоначальника обвиняют в том, что он не отчитывается перед гражданами о проделанной работе.