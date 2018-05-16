Диджеи со всего мира записали ролик в поддержку протестующих в Тбилиси 

Популярные диджеи из разных стран записали видео, которым они решили поддержать тбилисских поклонников электронной музыки, вышедших на прошлой неделе на главную площадь города после массовых обысков в ночных клубах. Ролик был размещен на YouTube.
В записи «We dance together, we fight together» (Мы танцуем вместе, мы сражаемся вместе) приняли участие такие знаменитые исполнители как Нина Кравиц, Павел Миляков, известный под псевдонимом Buttechno, Бен Клок, Таакаки Ито, Francois X, Валентин Фуфаев и другие. Каждый из выступивших отметил необходимость сплоченной борьбы за права и свободы человека.
Полиция города Тбилиси ночью 12 мая провела рейды против распространения наркотиков. Сотрудники правопорядка грубо обращались с задержанными и применяли силу. Подобные действия спровоцировали выход нескольких тысяч человек к зданию грузинского парламента, которые потребовали отставки премьер-министра.