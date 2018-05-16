Диджеи со всего мира записали ролик в поддержку протестующих в Тбилиси

Популярные диджеи из разных стран записали видео, которым они решили поддержать тбилисских поклонников электронной музыки, вышедших на прошлой неделе на главную площадь города после массовых обысков в ночных клубах. Ролик был размещен на YouTube. В записи «We dance together, we fight together» (Мы танцуем вместе, мы сражаемся вместе) приняли участие такие знаменитые исполнители как Нина Кравиц, Павел Миляков , известный под псевдонимом Buttechno, Бен Клок, Таакаки Ито, Francois X, Валентин Фуфаев и другие. Каждый из выступивших отметил необходимость сплоченной борьбы за права и свободы человека. Полиция города Тбилиси ночью 12 мая провела рейды против распространения наркотиков. Сотрудники правопорядка грубо обращались с задержанными и применяли силу. Подобные действия спровоцировали выход нескольких тысяч человек к зданию грузинского парламента, которые потребовали отставки премьер-министра.