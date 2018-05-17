В Госдуме пройдет встреча с грузинскими депутатами

"Планируем обсудить вопросы взаимоотношений с Абхазией, Южной Осетией…, авиасообщение (между Россией и Грузией), на каком этапе у нас дипломатические отношения…, закон об оккупированных территориях, который принят в Грузии", — сказал РИА Новости Калашников.

Как сообщается на сайте комитета Госдумы по делам СНГ, со стороны грузинского парламента в делегацию вошли председатель парламентской фракции «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия , член фракции Ада Маршания и заместитель председателя комитета парламента Грузии по юридическим вопросам Нато Чхеидзе.

Первая после 2008 года встреча депутатов Госдумы с парламентской делегацией Грузии состоялась в июле прошлого года. По итогам встречи парламентарии приняли решение создать постоянно действующую неформальную группу депутатов России и Грузии. Второй визит грузинские парламентарии совершили в начале октября. Представители фракции ранее также не исключили, что могут отправиться в Южную Осетию и Абхазию для начала прямого диалога с местными властями.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения двух государств были разорваны.

Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Сейчас между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий.

Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем.