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В Госдуме пройдет встреча с грузинскими депутатами
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В Госдуме пройдет встреча с грузинскими депутатами 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Представители комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в четверг встретятся с грузинскими коллегами, стороны обсудят взаимоотношения стран с Абхазией и Южной Осетией, а также вопрос авиасообщения между РФ и Грузией, сообщил РИА Новости глава думского комитета Леонид Калашников.
"Планируем обсудить вопросы взаимоотношений с Абхазией, Южной Осетией…, авиасообщение (между Россией и Грузией), на каком этапе у нас дипломатические отношения…, закон об оккупированных территориях, который принят в Грузии", — сказал РИА Новости Калашников.
Как сообщается на сайте комитета Госдумы по делам СНГ, со стороны грузинского парламента в делегацию вошли председатель парламентской фракции «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия, член фракции Ада Маршания и заместитель председателя комитета парламента Грузии по юридическим вопросам Нато Чхеидзе.
Первая после 2008 года встреча депутатов Госдумы с парламентской делегацией Грузии состоялась в июле прошлого года. По итогам встречи парламентарии приняли решение создать постоянно действующую неформальную группу депутатов России и Грузии. Второй визит грузинские парламентарии совершили в начале октября. Представители фракции ранее также не исключили, что могут отправиться в Южную Осетию и Абхазию для начала прямого диалога с местными властями.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения двух государств были разорваны.
Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Сейчас между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий.
Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем.
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