Управлять Арменией пришли парни с улицы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян начал свое правление с весьма странных кадровых решений. Даже не столько странных, сколько необычных, непонятных и потому непредсказуемых. А как можно предсказать назначение на министерские должности людей, которых никто не знает. И кто мог предположить, что давний визави и гонитель Пашиняна — замначальника полиции Еревана Валерий Осипян — в итоге возглавит всю полицию страны (прежнее МВД ). А вопросы с многомиллионной армянской диаспорой будет курировать 28-летний министр, предложивший ввести в парламент иностранных граждан. «Лента.ру» разбиралась, кого набрал Пашинян в свою команду, чем приглянулись ему эти люди и что от них ожидать.

11 друзей Пашиняна

Никол Пашинян, который в конце апреля был не премьером, а лидером протестов в Армении, публично обещал не проводить кадровых чисток. Но именно с этого он начал — кабинет министров полностью отформатирован. А те немногие, кто там остался, перешли на новые должности.

Всего в правительстве 22 человека, включая руководителя аппарата, премьера и трех вице-премьеров. Остальные — министры. Три должности достались блоку «Царукян», две — партии АРФ «Дашнакцутюн», которая поддержала движение Пашиняна и помогла ему прийти к власти. Оставшиеся места отошли соратникам Пашиняна и тем, кого он пригласил со стороны — 11 человек, включая самого премьера. Последняя крупная политическая сила — Республиканская партия Армении (РПА) — ушла из власти в оппозицию и принципиально не участвовала в формировании нового кабинета министров.

Впрочем, два «республиканца» в правительство все же просочились. Один из них — глава Минобороны Давид Тоноян. Хотя формально он членом РПА не был, но в прежнем правительстве возглавлял МЧС , а до этого был замминистра обороны — другими словами из прежней обоймы. К слову, Тоноян имеет репутацию профессионала, а потому его назначение было в какой-то мере предсказуемо. В отличие от появления в правительстве другого профессионала — нового шефа республиканской полиции Валерия Осипяна. Он много общался с Пашиняном в связи с его протестной деятельностью, но их отношения трудно было назвать дружескими.

Валерий Осипян / РИА Новости // Будущий глава полиции Армении Валерий Осипян и Никол Пашинян во время массовых протестов в Ереване

DJ, училка и тот парень на трибуне

«Культура — это я, она во мне, как и в каждом из нас», — написала новый министр культуры Армении Лилит Макунц на своей страничке в Facebook через пару часов после своего назначения.

Написала, чтобы через пару дней удалить запись — она стала предметом едких комментариев со стороны пользователей соцсети, да и местным СМИ фраза как-то приглянулась.

Этим постом, как отметила сама Макунц, она хотела объяснить интересующимся, где она, где культура и где они повстречались. Зачем министр удалила пост, который теперь цитирует вся страна, неясно. Впрочем, нового главу ведомства извиняет то обстоятельство, что она возглавила министерство культуры , а не информации, — бывает.

Правда, общественность все больше задавалась вопросом: а кто это вообще? К решению этой задачки подключились журналисты, деятели сферы искусств и прочие люди, близкие к культуре, которым личность министра небезразлична в силу профессии. Ответ в итоге нашли студенты Российско-Армянского (Славянского) университета.

«Это же наша преподавательница английского языка», — написала одна девочка в том же Facebook.

Затем ее слова подтвердили и другие студенты. После выяснилось, что Макунц — бывший соратник Пашиняна по оппозиционному Армянскому национальному конгрессу — в 2012 году баллотировалась в парламент по списку этого блока. Ей 34 года, она либерал, представляет Либеральную партию Армении, что неудивительно — практически все члены команды Пашиняна в той или иной степени относятся к этому лагерю.

Макунц хотя бы попыталась объяснить, как получилось, что она стала министром. А вот DJ Ed Ward, он же 30-летний Эдуард Агаджанян, никому не стал объяснять свое назначение главой аппарата правительства. Он давний сторонник Пашиняна, до нового назначения был членом Совета старейшин Еревана (управляющий орган столичного муниципалитета) от блока «Елк», который привел к власти Пашинян. Отец Агаджаняна владеет элитным рестораном в Ереване, долей в одной из крупных сетей по торговле электроникой, а сын помимо политической деятельности пытался завести бизнес в сфере общепита. Видимо, два диплома Международного университета Монако делу не поспособствовали — теперь он заправляет на политической кухне.

По поводу Агаджаняна вопросов «а кто это?» было меньше, молодежь узнала хорошо знакомого электронщика. Меньше повезло новому министру диаспоры Мхитару Айрапетяну — его не узнал никто. Он «светился» на митингах Пашиняна, шел с ним во время шествий, стоял рядом во время выступлений и имел статус «того парня на трибуне». Ему 27 лет, сегодня он министр и заявляет, что намерен лоббировать создание в Армении двухпалатного парламента: нынешнее Национальное собрание, по его задумке, будет одной палатой, а вторая будет сформирована из представителей армянских общин со всего мира, которые сами на местах будут выбирать депутатов и делегировать их в Армению (примерно как российский Совет Федерации , только меньше).

Минздрав Армении возглавил человек с профильным образованием Арсен Торосян. Он тоже был мало кому известен, но вмиг стал знаменитостью. Пользователи изучили его Facebook-страничку и узнали, что министр советует противникам национальной программы иммунизации «наладить выгодный бизнес — производить гробики». Он также стал объектом критики за свои комментарии к новости о гибели двухмесячного малыша, которого родители отказывались прививать от коклюша. Будущий министр тогда заявил, что смертью ребенка «бог наказал» эту семью. В результате всего через два дня после назначения пресс-служба ведомства была вынуждена распространять извинения Торосяна — он сетовал, что его слова вырвали из контекста.

Грубиян, пресс-секретарь и следователь

Самой настоящей кадровой катапультой можно назвать назначение пресс-секретаря партии Пашиняна Тиграна Авиняна вице-премьером и повышение бывшего следователя, подполковника юстиции Ашота Акопяна главой Минтранса (ведомство среди прочего курирует критически важную для Армении ИТ-сферу). А еще в команде нового премьера есть тот самый глава Минэнерго, «царукяновец» Артур Григорян, который прославился тем, что называл протестующих сторонников Пашиняна «бомжами». Грубо, даже как-то по-хамски. Впрочем, кто старое помянет…

Gleb Garanich / Reuters // Протестующие на улицах Еревана

Возможно, столь оригинальный кадровый выбор обусловлен тем, что правительство Пашиняна — временное явление, актуальное в период до внеочередных парламентских выборов, которые новый премьер обещал организовать «в разумные сроки».

Но армянское законодательство не предусматривает такой возможности․ Внеочередные парламентские выборы можно назначить только в том случае, если депутаты отклонят программу нового правительства, которую надо представить до 11 июня. Сегодня совершенно очевидно, что этого не произойдет, и программу примут, какой бы она ни была. Следовательно, не будет формального повода распустить парламент и организовать внеочередные выборы — разве что он сам подаст в отставку и каким-то образом заставит парламент дважды подряд не выбрать нового премьера.

Скорее всего Пашиняну придется работать именно с этим правительством, но его состав после полного форматирования едва ли можно считать удачным. Отказ от профессиональных, пусть и политически чуждых кадров, чреват дестабилизацией всей системы исполнительной власти.

В идеале Пашинян должен был подобрать кадры не только с чистой репутацией, но еще и профессионально подготовленные. Такой подход показал бы, что он идет во власть с хорошо продуманной программой, которую будет реализовывать команда профессионалов. Но сейчас премьеру предстоит играть той колодой, какая у него имеется.

Минфин и В нынешнем составе правительство Армении можно понимать по-разному: ставкой премьера на лояльность; стремлением поэкспериментировать с молодежью; временным решением, собранным из «подручных средств»; благодарностью за поддержку или всем этим вместе. Ответ известен только Николу Пашиняну, а он свои кадровые решения не объясняет. Но слабо верится, что этот кабмин — заранее продуман и просчитан на перспективу. При том, что МИД Минсельхоз возглавили действительно опытные профессионалы, как команду это правительство воспринимать сложно — Криштиану Роналду на позиции вратаря явно не блеснет, особенно в хоккее.

«Никол Кардашьян» — новый политический тренд

Новое правительство стало предметом бурных обсуждений в Армении и за ее пределами. Но все же главной темой остается новый премьер Никол Пашинян. После основных назначений глава правительства 13 мая улетел на саммит Евразийского экономического союза Сочи — свой первый зарубежный визит.

Перед вылетом премьер вышел на своей Facebook-страничке в прямой эфир и показал борт №1, интерьер лайнера и прочее. У стюарда он поинтересовался, где его место в самолете. Эта запись за два дня набрала около 600 тысяч просмотров только в Facebook.

Пашинян выходит в прямой эфир каждый день. Он делает это после рабочего дня, по вечерам, и докладывает, чем занимался в течение дня. Объясняет некоторые свои решения, показывает изнутри премьерскую резиденцию, шутит и желает всем добра. По сути, он превратился в видеоблогера (очень популярного, надо признать), который ведет реалити-шоу с собой в главной роли. Чем-то это напоминает американскую франшизу с теледивой Ким Кардашьян , разве что там все в записи и за жизнь, а в Армении у Пашиняна — вживую и про политику.