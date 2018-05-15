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Узбекистан заинтересовал опыт Грузии в производстве вина
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Узбекистан заинтересовал опыт Грузии в производстве вина 

Sputnik Узбекистан 1 час назад
Фото: Sputnik Узбекистан
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Представители 12 крупных узбекских компаний, десятки грузинских компаний, а также представители торгово-промышленных палат Грузии и Узбекистана приняли участие в первом грузино-узбекском бизнес-форуме в Тбилиси, сообщает Sputnik Грузия.
"Мы подписали с Торгово-промышленной палатой Узбекистана соглашение о сотрудничестве. Я думаю, что это первый шаг для установления и углубления деловых связей частного сектора обеих стран. Сегодняшний форум показывает, что и с узбекской стороны есть заинтересованность, так как 12 крупных компаний — как частных, так и государственных, представляющих самые разные отрасли, — приехали в Грузию", — сказала президент Торгово-промышленной палаты Грузии Нино Чиковани.
В бизнес-форуме приняли участие представители автомобильной индустрии, легкой промышленности, фармацевтики, производства алкогольных напитков, электротехники и строительных материалов. Среди гостей из Узбекистана были представители национальных авиа и железнодорожной компаний.
"Мы хотим развивать сотрудничество в сфере туризма, виноделия. Есть очень большой интерес в этих направлениях. Кроме того, у нас сейчас развивается сотрудничество в электробытовой сфере… В Узбекистане продается вода «Боржоми», то есть потребительский рынок тоже очень большой там", — сказал заместитель председателя Государственного комитета Узбекистана по инвестициям Шамиль Бурнашев.
По его словам, планируется проведение рекламных кампаний о туристическом потенциале Грузии в Узбекистане и наоборот.
"Что касается виноделия, то здесь не нужно делать много комментариев. В области виноделия грузины номер один, я так считаю, и они могут оказать хорошее содействие в развитии виноделия в Узбекистане, потому что у нас хорошие условия выращивания винограда", — подчеркнул Бурнашев.
Организаторами первого грузино-узбекского бизнес-форума выступили Торгово-промышленная палата Грузии и Грузино-узбекская бизнес-ассоциация.
В последние годы экономические отношения между Грузией и Узбекистаном успешно развивались, но в 2017 году был зафиксирован спад. Внешнеторговый оборот между странами в 2016 году составил 81 миллион долларов, а в 2017 году — 71 миллион долларов.
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