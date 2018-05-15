Узбекистан заинтересовал опыт Грузии в производстве вина

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik . Представители 12 крупных узбекских компаний, десятки грузинских компаний, а также представители торгово-промышленных палат Грузии Узбекистана приняли участие в первом грузино-узбекском бизнес-форуме в Тбилиси , сообщает Sputnik Грузия.

"Мы подписали с Торгово-промышленной палатой Узбекистана соглашение о сотрудничестве. Я думаю, что это первый шаг для установления и углубления деловых связей частного сектора обеих стран. Сегодняшний форум показывает, что и с узбекской стороны есть заинтересованность, так как 12 крупных компаний — как частных, так и государственных, представляющих самые разные отрасли, — приехали в Грузию", — сказала президент Торгово-промышленной палаты Грузии Нино Чиковани.

В бизнес-форуме приняли участие представители автомобильной индустрии, легкой промышленности, фармацевтики, производства алкогольных напитков, электротехники и строительных материалов. Среди гостей из Узбекистана были представители национальных авиа и железнодорожной компаний.

"Мы хотим развивать сотрудничество в сфере туризма, виноделия. Есть очень большой интерес в этих направлениях. Кроме того, у нас сейчас развивается сотрудничество в электробытовой сфере… В Узбекистане продается вода «Боржоми», то есть потребительский рынок тоже очень большой там", — сказал заместитель председателя Государственного комитета Узбекистана по инвестициям Шамиль Бурнашев.

По его словам, планируется проведение рекламных кампаний о туристическом потенциале Грузии в Узбекистане и наоборот.

"Что касается виноделия, то здесь не нужно делать много комментариев. В области виноделия грузины номер один, я так считаю, и они могут оказать хорошее содействие в развитии виноделия в Узбекистане, потому что у нас хорошие условия выращивания винограда", — подчеркнул Бурнашев.

Организаторами первого грузино-узбекского бизнес-форума выступили Торгово-промышленная палата Грузии и Грузино-узбекская бизнес-ассоциация.

В последние годы экономические отношения между Грузией и Узбекистаном успешно развивались, но в 2017 году был зафиксирован спад. Внешнеторговый оборот между странами в 2016 году составил 81 миллион долларов, а в 2017 году — 71 миллион долларов.