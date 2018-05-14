В Грузии победил «наркотический майдан»

В минувшие выходные в Тбилиси состоялся, пожалуй, самый необычный «майдан» из известных прежде. Молодежь, возмущенная антинаркотическими рейдами полиции в клубах, устроила у парламента акцию протеста в форме рейва. Акция имела успех и даже нашла понимание у властей, пообещавших стране новую наркополитику. Что это означает для Грузии

В событиях, развернувшихся в двух ночных клубах Тбилиси, а затем, по устоявшейся традиции всех протестных акций последних 30 лет, перекинувшихся на проспект Руставели, еще не поставлена точка. Но происходившее отчетливо показало, в чем разница между «саакашвилевской» Грузией и нынешней — в подходе к собственным гражданам.

При президенте Саакашвили митинги протеста жестоко разгонялись. Особенно памятны раны, нанесенные грузинскому обществу 7 ноября 2007 года и 26 мая 2011-го. Нынешнее правительство тоже вывело на проспект Руставели спецназ и спецтехнику, но не применило их, несмотря на все основания, а пошло иным путем.

К согражданам твердо, но в то же время достаточно тепло обратился премьер-министр Георгий Квирикашвили . призвав сохранять мир и порядок и пообещав, что любые попытки нарушить закон будут пресечены. Его заместителю — главе МВД Георгию Гахарит и мэру Тбилиси Кахе Каладзе со своей стороны удалось предотвратить рукопашную схватку между участниками двух митингов — того, где выступали за либерализацию наркополитики, и того, на который вышли их оппоненты из националистических ультраправых организаций.

Все началось в ночь на субботу, когда полиция задержала восемь наркодилеров, а затем с применением спецназа провела обыски в двух известных ночных клубах — «Басиани» и «Галерея». Дело в том, что за последнее время в Тбилиси от передозировки «клубных» наркотиков умерли пятеро молодых мужчин. Актуальна эта проблема и для музыкальных фестивалей, которые ежегодно проводятся на грузинском побережье Черного моря, — так, в прошлом году жертвой передозировки стала молодая женщина.

То есть действия полиции, которая практически ежедневно отчитывается об изъятии наркотиков и арестах их реализаторов, являются оправданными. Возмущение сторонников «свободной клубной жизни» вызвала форма рейда. Они утверждают, что в клубах были нарушены их права — спецназовцы вели себя слишком жестко. При этом видеозаписи произошедшего отсутствуют. Поговаривают, что охрана ночных клубов (а один из задержанных реализаторов как раз секьюрити) не разрешает пользоваться в помещениях мобильными телефонами. Возможно, именно для того, чтобы никто не заснял факты продажи или употребления наркотических веществ.

Как бы там ни было, молодежь вышла на проспект Руставели, потребовав отставки премьера и главы МВД, а также либерализации антинаркотических мер — чтобы торговцы шли в тюрьму, но потребителей оставили в покое. Над сложнейшими и неоднозначными вопросами новой национальной наркополитики законодатели Грузии уже трудятся, и теперь их рассмотрение в парламенте, очевидно, ускорится.

На пике акции, организованной движением «Белый шум», присутствовали до пяти тысяч человек. Полиция протестующих не трогала, наоборот, когда собравшихся стало слишком много, уступила им проезжую часть проспекта Руставели. Но затем форма проведения акции «за свободу самовыражения» стала вызывать недовольство в обществе. Тбилисцы, особенно старшего поколения говорили, что вседозволенность недопустима, и вспоминали, как в 1990-е годы Грузия страдала из-за обилия наркотиков и наркоманов.

Символом «недостойного поведения» стал танец девушки на святом для грузин мемориале, построенном в честь погибших на демонстрации 9 апреля 1989 года, когда крупный оппозиционный митинг был разогнан советскими войсками.

В ночь на воскресенье на проспекте остались лишь несколько палаток «белошумовцев». Утром полиция, несмотря на возмущения «клубной молодежи», палатки демонтировала. Их вид, как и вид их обитателей у многих тбилисцев тоже не вызывал положительных эмоций: ходить по проспекту Руставели в рваном халате, разноцветных носках и шлепанцах и при этом задирать образцово вежливых полицейских не принято.

Днем «белошумовцы» вернулись на проспект с прежними требованиями. Их было уже не так много — человек двести, но вели они себя по-прежнему эмоционально.

Ближе к вечеру ситуация стала обостряться. Против «клубной молодежи» на улицы организованно вышли не менее двух сотен молодых мужчин из праворадикальных и националистических организаций типа «Грузинский марш». Раньше эти люди были известны как противники «засилья иранцев и турок» на центральных улицах Тбилиси. Теперь решили «втолковать» либеральной молодежи, что танцевать на мемориале 9 апреля недопустимо, и вообще — нехорошо «пропагандировать разврат и свободный образ жизни, это не соответствует грузинским патриархальным традициям».

Полицейский кордон, которым были окружены «белошумовцы», неоднократно прорывался членами «Марша», но все-таки, к чести стражей порядка, агрессивных молодчиков удавалось сдерживать и возвращать за линию противостояния. А чтобы было понятно, что в крайнем случае власть готова и на радикальные меры, на Руставели вывели два водомета и спецназовцев в шлемах, со щитами и дубинками. Как раз в это время по ТВ выступил премьер, а глава МВД и мэр города начали переговоры сначала с одной группой митинговавших, потом с другой.

После завершения встречи с лидером движения «Белый шум» Бекой Цикаришвили министр внутренних дел Георгий Гахария подтвердил то, что в принципе и так было известно: власти готовы реформировать наркополитику. При этом Гахария заявил, что извиняется, если его подчиненные при спецоперации в клубах превысили свои полномочия, и пообещал разобраться, но подчеркнул, что «белошумовцы» тоже должны извиниться перед полицией, которую оскорбляли в рамках своей акции.

В понедельник дискуссии по поводу либерализации наркополитики продолжатся в кабинетах. По словам Цикаришвили, молодежь «будет контролировать работу власти на этом направлении». Кроме того, он анонсировал новый митинг на 19 мая.

После этого Гахария и Каладзе отправились к другому эпицентру конфликта — поговорить с националистами. Узнав, что «белошумовцы» ушли от парламента (или уехали на предоставленных им МВД автобусах), они захотели занять освободившееся пространство. Министр заявил, что не допустит этого, так как заботится о безопасности не только участников акций, но и всех жителей города. «Идите с миром. Завтра здесь никого не должно быть. Понедельник, люди пойдут на работу, никому не позволено им мешать. Никакого насилия не допустим», — подчеркнул он.

Происходившее в центре Тбилиси не осталось без внимания и скрытой поддержки со стороны оппозиции из числа сторонников Михаила Саакашвили и партий, выделившихся из его «Единого национального движения». К примеру, бывший председатель парламента Давид Бакрадзе из «Европейской Грузии» заявил, что «стране нужна власть, которая реально защитит молодежь от наркотиков и от полицейского произвола», а «реальная борьба с распространением наркотиков не имеет ничего общего со спецоперацией в клубах, где просто расправились с молодежью».

В свою очередь, президент Георгий Маргвелашвили , который теперь находится в оппозиции к правящей «Грузинской мечте», заявил, что увидел «полный крах политической и административной системы, множество ошибок, которые едва не привели к гражданскому противостоянию».

Что же касается экспертного сообщества, в нем нет единого мнения. Аналитик Хатуна Лагазидзе заявила газете ВЗГЛЯД , что «наркореализаторов надо задерживать и в клубах, и в семьях, и на улицах, и делать это беспощадно».

«Кто сказал, что клубы в этом плане неприкосновены? — возмущается она. — Правоохранительные органы нуждаются в нашей поддержке по вопросу защиты будущего поколения от наркотиков».

По словам Лагазидзе, совершенно неправильно говорить о том, что «свободная клубная жизнь» привлекает в Грузию туристов. Вместе с тем, вопрос о форме проведения спецоперации в клубах, конечно же, правомерен.