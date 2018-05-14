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Каладзе оценил работу властей Грузии по деэскалации напряжённости в Тбилиси
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Каладзе оценил работу властей Грузии по деэскалации напряжённости в Тбилиси 

RT на русском 2 часа назад
Мэр Тбилиси Каха Каладзе в эфире IMEDI оценил работу властей Грузии по деэскалации напряжённости на протестах в центре грузинской столицы.
По его мнению, власти страны сделали всё возможное для того, чтобы понизить градус напряжённости, установившийся в ходе акций в центре Тбилиси.
«Для всех нас главное — сохранение стабильности в стране, забота о жизни и здоровье жителей», — цитирует ТАСС Каладзе.
Он также назвал действия главы МВД Грузии Георгия Гахарии «эффективными».
По данным агентства, к настоящему времени акции протеста завершились.
Ранее стало известно, что Гахария провёл встречу с организаторами протестных мероприятий.
Также сообщалось, что перед зданием грузинского парламента проходила акция против действий спецназа в ночь на 12 мая в клубах Тбилиси, когда были задержаны восемь наркоторговцев.
По данным СМИ, всего в клубах задержали около 70 человек, однако, по данным полиции, все задержанные по признакам административного правонарушения были отпущены.
RT на русском: последние новости
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