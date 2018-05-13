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Премьер Грузии призвал протестующих в Тбилиси воздержаться от насилия
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Премьер Грузии призвал протестующих в Тбилиси воздержаться от насилия 

Ведомости 2 часа назад
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в воскресенье призвал молодых людей, вышедших на акцию против жесткой антинаркотической политики правительства, и сторонников крайне правых сил, воздержаться от насилия и проявлений ненависти. Он призвал правоохранителей максимально усилить меры безопасности и предотвратить столкновения.
«Хочу еще раз обратиться к участникам акции — я лично являюсь гарантом, что все в Грузии могут свободно выражать свое мнение. То, что приоритетом нашей власти является свобода слова и свобода выражения, подтвердилось в последние часы. Полиция, правоохранительные органы делают все возможное, чтобы все могли свободно выражать свою позицию», — заявил Квирикашвили. Премьер Грузии при этом призвал правые и левые силы объединиться с властями страны в борьбе с наркобизнесом.
Позже министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария выразил готовность встретиться с участниками акции перед зданием парламента и обсудить с ними все проблемы. «Я считаю, что лично должен ответить на все вопросы участников акции», — сказал министр в эфире телеканала «Имеди».
Поводом для акции протеста («рейв-протест») в центре грузинской столицы стали жесткие антинаркотические рейды 11 мая по ночным клубам в Тбилиси с задержанием восьми человек. В субботу 12 мая акция за смягчение антинаркотической политики стала массовой, ее участники установили у парламента страны палатки и проигрывали электронную музыку. В воскресенье лагерь был снесен силами охраны правопорядка, проведены единичные задержания. Ближе к вечеру воскресенья рейв-протест возобновился, и к нему попытались прорваться крайне правые и националисты, которых смогла сдержать полиция.
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