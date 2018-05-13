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Акция и контракция: демонстранты снова вышли на улицы Тбилиси
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Акция и контракция: демонстранты снова вышли на улицы Тбилиси 

Sputnik Азербайджан 1 час назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 13 мая — Sputnik. Возобновилась акция протеста, организованная «Движением белого шума» у здания грузинского парламента. Участники акции протестуют против действий полиции в отношении посетителей ночных клубов во время спецоперации по задержанию наркореализаторов, сообщает Sputnik Грузия.
Параллельно на проспекте Руставели собрались и представители «Молодого национального альянса Грузии» и неонацистской группы «Национальное единство Грузии». Они защищают мемориал 9 апреля, который, по их словам, накануне был осквернен одним из участников акции, который танцевал на мемориале.
"Мы давно требовали отставки Квирикашвили, но они тогда к нам не присоединились потому, что у них был зеленый свет на наркотики, а сегодня, когда у них нет этого зеленого света и изъяты наркотики на миллион долларов из клубов, они разъярены", — сказал председатель Молодого национального альянса Георгий Габедава в эфире телекомпании «Иберия».
Сегодняшняя акция началась с инцидента. Участники контракции не подпускали к мемориалу 9 апреля протестующих тусовщиков, которые пришли с цветами. Правоохранителям пришлось сделать коридор и таким образом пропустить их к мемориалу, чтобы они могли возложить цветы к мемориалу.
"Мы, естественно, уважаем наших национальных героев. Помним их вклад, знаем, что они боролись за нашу свободу. Знаем, что, то что мы сейчас здесь стоим — это их заслуга, то, что сегодня мы являемся свободными людьми и называемся демократической Грузией. Мы преклоняемся перед их вкладом", — заявил лидер «Движения белый шум» Бека Цикаришвили.
Лидер «Национального единства Грузии» Георгий Челидзе заявил, что не собирается противостоять полиции, которая не подпустила их к митингующим тусовщиком, но отметил, что если «это распущенность продолжится, будет создана гражданская гвардия, готовая к гражданскому противостоянию.
Требования протестующих тусовщиков те же — отставка премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и министра внутренних дел Георгия Гахария, а также проведение реформы наркополитики.
»Мы требуем, чтобы премьер-министр нарушил молчание и сделал публичное заявление. В противном случае, наше требование об отставке премьер-министра остается легитимным. Поскольку мы не понимаем, есть у нас вообще премьер-министр или нет", — отметил Цикаришвили.
Напомним, что акция протеста, которая началась еще ночью 11 мая, возобновилась в 15:00 субботы. Многие из собравшихся на проспекте Руставели сами находились в этих заведениях. Они требуют отставки премьер-министра Георгия Квирикашвили и министра внутренних дел Георгия Гахария из-за спецоперации в ночных клубах Тбилиси.
Волна протеста началась сразу после спецоперации в самых популярных тбилисских ночных клубах «Басcиани» (Bassiani) и «Галлери» (Cafe Gallery), за которыми МВД вело пристальное наблюдение в течение трех месяцев. Как объяснили позже в министерстве, они выявили группу наркоторговцев и установили их связь с ночными клубами. Одним из восьми задержанных за наркоторговлю является охранник Cafe Gallery.
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