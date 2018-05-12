В Тбилиси протестующие превратили митинг в дискотеку

В разных городах Грузии на улицы вышли тысячи людей, недовольных действиями полицейских, которые провели антинаркотические рейды в ночных клубах Тбилиси . С подробностями — корреспондент телеканала «МИР 24» Михаил Робакидзе.

В Тбилиси в течение дня были слышны различные требования: отставка правительства, премьера, министра внутренних дел. Лидеров у этой акции нет — выступает любой желающий. Говорят о том, что если Грузия стремится в Европу, то преследовать пользователей наркотиков это тоже самое, что отказываться от принципов демократии. Во время этой акции несколько раз обострялась ситуация. Полицейские пытались пресечь попытки митингующих перекрыть движение автотранспорта. Однако в это время Руставели полностью блокирован.

Как проходят митинги в Грузии, смотрите в сюжете телеканала «МИР 24».

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