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Фильм «Отец солдата» вышел на экраны 53 года назад
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Фильм «Отец солдата» вышел на экраны 53 года назад 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Картина рассказывает о судьбе старого крестьянина-виноградаря из Грузии Георгие Махарашвили. Он едет повидаться с сыном, который ранен на поле боя и находится в госпитале.
В этот день (13 мая) в 1965 году на экраны вышел фильм «Отец солдата». Картина рассказывает о судьбе старого крестьянина-виноградаря из Грузии Георгие Махарашвили. Он едет повидаться с сыном, который ранен на поле боя и находится в госпитале.
Но пока отец добирается до места назначения, сын снова отправляется на фронт. Однако Георгий уже не может вернуться в родную деревню.
Он вместе с советской армией проходит весь ее путь до последнего дня войны.
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