Фильм «Отец солдата» вышел на экраны 53 года назад

Картина рассказывает о судьбе старого крестьянина-виноградаря из Грузии Георгие Махарашвили. Он едет повидаться с сыном, который ранен на поле боя и находится в госпитале.

В этот день (13 мая) в 1965 году на экраны вышел фильм «Отец солдата». Картина рассказывает о судьбе старого крестьянина-виноградаря из Грузии Георгие Махарашвили. Он едет повидаться с сыном, который ранен на поле боя и находится в госпитале.

Но пока отец добирается до места назначения, сын снова отправляется на фронт. Однако Георгий уже не может вернуться в родную деревню.

Он вместе с советской армией проходит весь ее путь до последнего дня войны.