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Армен Саргсян утвердил состав нового правительства Армении
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Армен Саргсян утвердил состав нового правительства Армении 

Мир24 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Президент Армении Армен Саркисян подписал указы о назначении новых министров в правительство, возглавляемое Николом Пашиняном. После этого правительство полностью сформировано, передает телеканал «МИР 24».
На должности назначены: Мане Тандилян — министр труда и по социальным вопросам, Атом Джанджугазян — министр финансов, Артак Зейналян — министр юстиции, Армен Торосян — министр здравоохранения, Артур Хачатрян — министр сельского хозяйства, Левон Варданян — министр спорта и по делам молодежи, Грачья Ростомян, Лилит Макунц — министр культуры, Грачья Ростомян — глава МЧС, Артур Григорян — министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов, Арцвик Минасян — министр экономического развития и инвестиций, Эрик Григорян — министр охраны природы назначен, Ашот Акопян — министр транспорта, связи и информационных технологий, Мхитар Айрапетян — министром диаспоры, Сурен Папикян — министр территориального управления и развития, Араик Арутюнян — министр образования и науки, Давид Тоноян — министр обороны, Зограб Мнацаканян — министр иностранных дел, Мгер Григорян — вице-премьер
Ранее Арарат Мирзоян был назначен первым вице-премьером, а Тигран Авинян — вице-премьером.
Мир24: последние новости
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