В Армении окончательно сформировано новое правительство

Армянский президент Армен Саркисян назначил всех министров в составе нового правительства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

12 мая указами президента вице-премьером назначен Мгер Григорян, министром труда и по социальным вопросам — депутат от фракции «Елк» Мане Тандилян, министром финансов — бывший главный казначей страны Атом Джанджугазян, министром юстиции — депутат парламента от фракции «Елк» Артак Зейналян, а министром здравоохранения — Арсен Торосян, не занимавший ранее госдолжностей.

Кроме того, место министра сельского хозяйства занял бывший губернатор Ширакской области Артур Хачатрян , министром экономического развития и инвестиций стал экс-глава министерства охраны природы Арцвик Минасян , оба представляют партию «Дашнакцутюн».

Грачья Ростомян. В то же время, министром спорта и по вопросам молодежи назначен бывший глава одного из управлений ведомства Левон Ваградян, а руководителем МЧС — экс-глава Минспорта