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Президент Армении назначил всех министров нового правительства
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Президент Армении назначил всех министров нового правительства 

РИА Новости 1 час назад
ЕРЕВАН, 12 мая — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян назначил всех министров в составе нового правительства, сообщает пресс-служба главы государства.
В субботу указами президента вице-премьером назначен Мгер Григорян, министром труда и по социальным вопросам — депутат от фракции «Елк» (Исход) Мане Тандилян, министром финансов — бывший главный казначей страны Атом Джанджугазян, министром юстиции — депутат парламента от фракции «Елк» Артак Зейналян, министром здравоохранения — Арсен Торосян, не занимавший ранее госдолжностей.
Министрами сельского хозяйства стал бывший губернатор Ширакской области Артур Хачатрян, министром экономического развития и инвестиций — экс-глава министерства охраны природы Арцвик Минасян, оба представляют партию «Дашнакцутюн».
Министром спорта и по вопросам молодежи назначен бывший глава одного из управлений ведомства Левон Ваградян, руководителем МЧС — бывший глава Минспорта Грачья Ростомян.
Министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов стал Артур Григорян, министром культуры — Лилит Макунц, министром охраны природы —Эрик Григорян, министром транспорта, связи и информационных технологий —Ашот Акопян.
Ранее сообщалось, что МИД возглавил бывший посптред Армении при ООН Зограб Мнацаканян.
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