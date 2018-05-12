Президент Армении назначил всех министров нового правительства

В субботу указами президента вице-премьером назначен Мгер Григорян, министром труда и по социальным вопросам — депутат от фракции «Елк» (Исход) Мане Тандилян, министром финансов — бывший главный казначей страны Атом Джанджугазян, министром юстиции — депутат парламента от фракции «Елк» Артак Зейналян, министром здравоохранения — Арсен Торосян, не занимавший ранее госдолжностей.

Министрами сельского хозяйства стал бывший губернатор Ширакской области Артур Хачатрян , министром экономического развития и инвестиций — экс-глава министерства охраны природы Арцвик Минасян , оба представляют партию «Дашнакцутюн».

Грачья Ростомян. Министром спорта и по вопросам молодежи назначен бывший глава одного из управлений ведомства Левон Ваградян, руководителем МЧС — бывший глава Минспорта

Министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов стал Артур Григорян , министром культуры — Лилит Макунц, министром охраны природы —Эрик Григорян, министром транспорта, связи и информационных технологий —Ашот Акопян.