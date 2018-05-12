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Западная политика кнута не сработала — Петров
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Западная политика кнута не сработала — Петров 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Предложение восстановить форматы кооперации ЕС и России, существовавшие до 2014 года, — это, по сути, признание того, что политика кнута, то есть односторонних санкций, попыток изоляции, шантажа давления и угроз не сработала
Ведущий программы «Задело» Николай Петров комментирует статью в издании Die Welt, автор которой рассуждает о восстановлении кооперации между ЕС и РФ, а также задается вопросом, может ли Россия «стать прозападной».
Николай Петров: Некто Андреас Умланд предлагает Западу проведение политики ассоциации и интеграции постсоветских государств в рамках политики «Восточного партнерства». Конкретно это означает, что Запад предложит России план действий по либерализации визового режима, углублению зоны свободной торговли с ЕС, а также постепенного вхождения в НАТО. В качестве примера могли бы служить соглашения об ассоциации ЕС с Республикой Молдавия, Украиной и Грузией.
Таким образом, по мнению политолога, Запад не только восстановит форматы кооперации с Москвой, существовавшие до 2014 года, то есть саммиты Большой восьмерки, саммиты ЕС — Россия, переговоры о членстве в ОЭСР, партнерство с НАТО в интересах мира, но также Брюссель дал бы россиянам возможность свободных поездок по Европе. В конечном счете, полагает Умиланд, и НАТО могла бы предложить России, подобно обещаниям о членстве в этой организации Украины и Грузии от 2008 года, будущее вступление в НАТО, а также совместное осуществление так называемого «Плана действий по членству».
Предложение «восстановить форматы» кооперации, существовавшие до 2014 года, — это, по сути, признание того, что политика кнута, то есть односторонних санкций, попыток изоляции, шантажа давления и угроз не сработала. А значит, Запад теперь предлагает «пряники». Какие? А вот их ассортимент крайне ограничен.
Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.
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