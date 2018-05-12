Западная политика кнута не сработала — Петров

Предложение восстановить форматы кооперации ЕС и России , существовавшие до 2014 года, — это, по сути, признание того, что политика кнута, то есть односторонних санкций, попыток изоляции, шантажа давления и угроз не сработала

Ведущий программы «Задело» Николай Петров комментирует статью в издании Die Welt, автор которой рассуждает о восстановлении кооперации между ЕС и РФ, а также задается вопросом, может ли Россия «стать прозападной».

Украиной и Грузией. Николай Петров: Некто Андреас Умланд предлагает Западу проведение политики ассоциации и интеграции постсоветских государств в рамках политики «Восточного партнерства». Конкретно это означает, что Запад предложит России план действий по либерализации визового режима, углублению зоны свободной торговли с ЕС, а также постепенного вхождения в НАТО . В качестве примера могли бы служить соглашения об ассоциации ЕС с Республикой Молдавия

Таким образом, по мнению политолога, Запад не только восстановит форматы кооперации с Москвой , существовавшие до 2014 года, то есть саммиты Большой восьмерки, саммиты ЕС — Россия, переговоры о членстве в ОЭСР , партнерство с НАТО в интересах мира, но также Брюссель дал бы россиянам возможность свободных поездок по Европе. В конечном счете, полагает Умиланд, и НАТО могла бы предложить России, подобно обещаниям о членстве в этой организации Украины и Грузии от 2008 года, будущее вступление в НАТО, а также совместное осуществление так называемого «Плана действий по членству».

Предложение «восстановить форматы» кооперации, существовавшие до 2014 года, — это, по сути, признание того, что политика кнута, то есть односторонних санкций, попыток изоляции, шантажа давления и угроз не сработала. А значит, Запад теперь предлагает «пряники». Какие? А вот их ассортимент крайне ограничен.

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