Один из лучших: что говорят о фестивале авторской песни в Грузии

Грузия Участники Четвертого Международного фестиваля авторской песни, который проходил в Тбилиси с 7 по 10 мая, рассказали о своих впечатлениях о музыкальном мероприятии и поделились планами на будущее. Смотрите на видео, что заявили участники итоговой пресс-конференции, которая прошла в мультимедийном пресс-центре Sputnik

В этом году фестиваль авторской песни носил название «Мне есть что спеть» и был приурочен к 100-летию со дня рождения Александра Галича, а также к 80-летию Владимира Высоцкого. Организатором фестиваля выступил Международный культурно-просветительский Союз «Русский клуб» при поддержке Фонда «Русский мир». Международным информационным партнером фестиваля являлось международное информационное агентство и радио Sputnik Грузия.