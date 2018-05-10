Ещё
Тайны Гелатского монастыря: археологи в Грузии нашли уникальные артефакты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тайны Гелатского монастыря: археологи в Грузии нашли уникальные артефакты 

Мир24 1 час назад
Тайны Гелатского монастыря. Археологи во время проведения раскопок обнаружили фрагменты глиняных кувшинов. Они датируются XII и XIII веками, передает «МИР 24».
Монастырь был основан царем Давидом Строителем в 1106 году. Возводили его почти 20 лет. Найденные сосуды для хранения вина называются квэври. Они стали подтверждением того, что девять веков назад монахи занимались виноградарством и виноделием. В этом регионе был популярен сорт винограда Соликаури. Но впоследствии его здесь перестали выращивать, а пальму первенства в виноделии взяла Восточная Грузия.
«Несмотря на то, что раскопки на этой территории ведутся с середины прошлого века, такого открытия здесь еще не было. Это очень важная находка для того, чтобы воссоздать историю Гелати», — указал археолог Александр Кенкадзе.
Много веков монастырь был культурным центром Западной Грузии. Здесь действовала знаменитая Гелатская академия, где учили истории, географии, философии и ораторскому искусству.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
«Бессмертный полк» прошел по улицам Еревана Цена Победы: в Азербайджане вспомнили годы войны Патриарх Кирилл встретился с новым послом России в Азербайджане
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов938
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»213
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине722
Россиянам запретят жарить шашлыки97
Израиль предупредил РФ перед ударами по Сирии127
Видео
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение