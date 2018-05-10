Тайны Гелатского монастыря: археологи в Грузии нашли уникальные артефакты

Тайны Гелатского монастыря. Археологи во время проведения раскопок обнаружили фрагменты глиняных кувшинов. Они датируются XII и XIII веками, передает «МИР 24».

Монастырь был основан царем Давидом Строителем в 1106 году. Возводили его почти 20 лет. Найденные сосуды для хранения вина называются квэври. Они стали подтверждением того, что девять веков назад монахи занимались виноградарством и виноделием. В этом регионе был популярен сорт винограда Соликаури. Но впоследствии его здесь перестали выращивать, а пальму первенства в виноделии взяла Восточная Грузия.

«Несмотря на то, что раскопки на этой территории ведутся с середины прошлого века, такого открытия здесь еще не было. Это очень важная находка для того, чтобы воссоздать историю Гелати», — указал археолог Александр Кенкадзе.

Много веков монастырь был культурным центром Западной Грузии. Здесь действовала знаменитая Гелатская академия, где учили истории, географии, философии и ораторскому искусству.

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